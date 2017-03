Rund ums Ei und noch mancherlei mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Geduldig fragte Isla Janke immer wieder, welche Farben sie denn in das Gefäß schütten soll. Ein immer neuer Wunschmix, der sich als Film auf der Wasseroberfläche hält. Wird ein weißes Plastikei eingetaucht, bleibt er an der Oberfläche haften. Und selbst bei gleicher Farbkombination entstehen immer wieder unterschiedliche Muster. Schon zum vierten oder fünften Mal war Isla Janke aus Rüdersdorfer mit dem Angebot Eiermarmorieren beim Ostermarkt im Strausberger Museum dabei. Und den Kindern von Heike Danicke, Pia (2) und ihrer Schwester Lucie (8), gefiel es so gut, dass sie jeder gleich drei Eier auf diese Weise einfärbten. "Der Opa hat den Tipp gegeben", erzählte die Mutter derweil, die Familie war zum ersten Mal auf dem Ostermarkt, aber gleich begeistert. Eine Vielfalt an Beteiligten, die jedes Mal größer wird, wie Museumsleiterin Christa Wunderlich lobte. "Ja, es hat sich toll entwickelt. Aber da steckt noch mehr Potenzial drin", sagte die Rüdersdorferin Renate Radoy, die zu den Mitstreitern der ersten Stunde zählt. Gravierte Eier - bis hin zu Goethes Osterspaziergang - sind ihre Spezialität. Die Eggersdorferin Sabine Trogisch im Nachbarraum fräst ihre Kunstwerke. Fünf, sechs Stunden dauert ein Stück mindestens, bei aufwendigen Arbeiten auch schon mal über 20 oder 30.