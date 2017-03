Vier Chancen, drei Verletzte, zwei Tore

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557404/

Auf in die nächste Runde: Nach der SG Linum (5:0), Union Neuruppin II (2:0), TuS Dabergotz (3:2) und Langen (5:4 nach Elfmeterschießen) nahm der MSV Neuruppin II am Sonntag auch die fünfte Hürde im Kampf um den Kreispokal.

Auf in die nächste Runde: Nach der SG Linum (5:0), Union Neuruppin II (2:0), TuS Dabergotz (3:2) und Langen (5:4 nach Elfmeterschießen) nahm der MSV Neuruppin II am Sonntag auch die fünfte Hürde im Kampf um den Kreispokal. © MZV

Die zweite Partie des am Montag gezogenen Halbfinales im Herren-Bereich lautet: Sieger aus Buckow / Union Neuruppin gegen Sieger aus Zernitz / Wittenberge. Losfee André Schuler zog bei Sport-Schlüter in Neuruppin auch schon die Paarungen fürs Halbfinale der Alt-Herren. Allerdings müssen sich erst die vier Mannschaften in ihren noch auszutragenden Viertelfinalpartien durchsetzen. Weisen oder Garz gegen MSV Neuruppin oder Karstädt lautet das eine Duell. Das andere ist Walsleben/Wildberg oder Perleberg gegen Kyritz oder Blumenthal. Um den Einzug ins Halbfinale wird wahrscheinlich am 17. März gekickt.

Eigentlich wäre der MSV II der letzte feststehende Halbfinalist gewesen, denn die Partien mit Beteiligung von Landesklasse-Mannschaften waren für Mitte Februar angesetzt. Doch der Herzberger Platz (gegen Hansa Wittstock), der Zernitzer (gegen Wittenberge/Breese) und der Buckower (gegen Union) ließen keinen Anpfiff zu. Union hätte eine Woche darauf sogar eine Doppelbelastung hingenommen: am Sonnabend das Punktspiel, am Sonntag das Pokalspiel. Aber Buckow meldete erneut ein unbespielbares Areal. Bis Ostermontag sollen die drei Pokalpartien nachgeholt oder vom Sportgericht entschieden worden sein. Denn der Zernitzer SV versäumte es, dem Staffelleiter rechtzeitig einen Nachweis zu erbringen, wonach der Rasenplatz nicht bespielbar war. "Sieben Tage Zeit hat man dafür", blickte Staffelleiter Silvio Wöllmann ins Regelwerk. Er gibt den Fall weiter ans Sportgericht.

Über Pfingsten sind die beiden Halbfinalspiele vorgesehen, das Endspiel dann am 23. Juni. Wen der Fußballkreis damit beauftragen wird, hängt von den Bewerbungen ab. Nachdem sich das Feld auf noch sieben reduziert hat, lässt sich eher ein Verein finden, der dieses Highlight an Land ziehen will, hofft Wöllmann. Bei den Alt-Herren steht der Pokalsieger bereits am 24. Mai fest. Die Halbfinals werden über Ostern gespielt.

Das jüngste Team im Wettbewerb musste sich kaum ernsthaft recken, um in die nächste Runde einzuziehen. Den Zweiklassen-Unterschied sahen die 58 zahlenden Zuschauer - allerdings spiegelverkehrt. Eiche Weisen bekam kein Bein aufs große Geläuf im Volksparkstadion und wurde für eine "mangelhafte Vorbereitung" bestraft. Für Trainer Ronald Hohn war schon vor dem Anpfiff klar, welche Klasse auf seine Elf warten würde. Dabei reichten den Neuruppinern 21 Minuten aus, um den ehemaligen Landesklasse-Verein auf Distanz zu halten. 20 Minuten mit vier Großchancen, zwei Toren, aber auch drei schwer Verletzten.

Nach einer Minute stand der Pfosten dem MSV-Schützen Alec Kögler im Weg. Dann parierte Matthias Ahlemann bei einem Schuss von Jean Lukaschewski prächtig. Versuch Nummer drei des tonangebenden Teams brachte den Erfolg. Jonah Grest stocherte das Leder über die Linie (13.). Kögler hatte einen Strahl abgegeben, Ahlemann bekam die Fäuste an den ersten Ball, an den zweiten nicht mehr. Sieben Minuten später wurde Grest nicht nur unsanft in die Zange genommen. Er zog sich eine Knieverletzung zu, die ihn zur Aufgabe zwang. Sebastian Schmidt verwandelte den folgenden Strafstoß zum 2:0. Weisens Libero Sergej Kutowoj musste ebenso nach dieser Szene runter vom Feld. "Das ist bei ihm eine normale Oberschenkelverletzung, wohl ein Muskelfaserriss", so Trainer Ronald Hohn. "Wenn man gegen so junge Leute springt und läuft, muss man sich als Alter (Kutowoj ist 37 Jahre) schon mal ordentlich warm machen."

Die dritte Verletzung erwies sich zunächst als schwerwiegend: Benjamin Schulz war nach einem Kopfball auf den Kopf gefallen und blieb sichtlich benommen liegen. Er wurde zwar vom Platz genommen, kehrte aber nach ein paar Minuten zurück. Kurz darauf setzte er sich jedoch auf Höhe der Mittellinie hin. 20 Fragen wurden ihm gestellt, eine beantwortete er richtig. Die einzig richtige Entscheidung: Krankenwagen. Hohn: "In den Kliniken wurde eine Computertomografie gemacht, er wurde geröntgt und eine Infusion gelegt. Aber auf eigenen Wunsch nahmen wir ihn am Abend schon wieder mit nach Hause. Er konnte wieder Lesen und Schreiben."

Der zweite Treffer im Match wirkte Wunder, im Negativen: Weisen konnte nicht, Neuruppin wollte nicht mehr. Trainer Guido Grashoff zur bisslosen und schwungarmen zweiten Halbzeit: "Das ist eine Kopfsache gewesen. Die Jungs haben schnell gemerkt, dass von Weisen wenig kommt. Wir haben in der Pause darauf hingewiesen, dass der Gegner mit einem Anschlusstor schnell wieder zurück sein kann. Aber die Jungs haben halt den Schalter nicht mehr umgelegt. Das kann in anderen Spielen bestraft werden."

Die Reise geht also weiter für das einzige Team im diesjährigen Wettbewerb, das schon 480 Minuten in fünf Pokalpartien in den Beinen hat. Sieben sind angepeilt.