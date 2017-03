Trasse muss neu festgelegt werden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557405/

Die einen hoffen, dass sie endlich ruhiger wohnen und schlafen können, die anderen befürchten mehr Verkehrslärm: Bei der Einwohnerversammlung in Diehlo sprach Friedrich Schmidt jüngst die geplante Ortsumgehung an. Der Diehloer fürchtet Lärmbelästigung, führt doch die Oder-Lausitz-Straße auch an dem Eisenhüttenstädter Ortsteil vorbei. "Ich brauche die Straße nicht", sagt er.

Mit der Meinung dürfte er eindeutig in der Minderheit sein. Denn gerade in Neuzelle sind die Anwohner der jetzigen B112 von den vielen Autos und Lastwagen genervt, auch durch Eisenhüttenstadt wälzt sich täglich eine Blechlawine.

Allerdings dürfte es noch eine Weile dauern, bis die Diehloer statt Feldern und Wäldern eine Schnellstraße vor der Haustür haben. Und momentan ist noch gar nicht geklärt, in welchem Abstand die Oder-Lausitz-Straße über Kummro und an Möbiskruge, Lawitz und Diehlo vorbeiführt. Die Linienführung, die dem Bundesverkehrswegeplan zugrunde liegt und aus dem Jahr 2003 stammt, ist nicht mehr aktuell. Wann mit dieser Linienbestimmung begonnen wird, ist Bestandteil des Zeitplanes, der im zweiten Quartal dieses Jahres vorliegen soll, teilte die mit der Planung betraute Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH (DEGES) mit. Klar ist nur: "Die Bestimmung der Linienführung ist innerhalb einer Frist von drei Monaten abzuschließen." Sonderlich großen Spielraum gibt es nicht. Denn in westlicher Richtung befinden sich die Orte Möbiskruge und Diehlo, die möglichst wenig oder gar nicht beeinträchtigt werden sollen. In östlicher Richtung gibt es vor allem im Bereich Eisenhüttenstadt das Landschaftsschutzgebiet Diehloer Berge. Das 14 Kilometer lange Teilstück der Oder-Lausitz-Straße, das nach bisherigen Planungen knapp 60 Millionen Euro kosten soll, beginnt vor Neuzelle, läuft bei Kummro über eine Brücke. Danach geht die dreispurige Straße an Möbiskruge und Diehlo vorbei, quert die Landesstraße 23 und die Bundesstraße 246 und führt schließlich durch Wald nach Eisenhüttenstadt, wo das Teilstück im Bereich der ESSO-Tankstelle auf die schon ausgebaute Oder-Lausitz-Straße trifft.

Dass noch viel Zeit ins Land gehen wird, bis auf dem neuen Teilstück Autos und Lastwagen fahren, machen die weiteren Verfahrensschritte deutlich. Es folgt eine Entwurfplanung, die dem Bund zur Erteilung der haushaltsrechtlichen und fachtechnischen Genehmigung vorzulegen ist, so die DEGES. Es schließt sich das zeitlich aufwendige Planfeststellungsverfahren an, in dem auch die Fragen des Lärmschutzes eine Rolle spielen. Ist das abgeschlossen, kann die Ausführungsplanung erstellt und mit dem Bau begonnen werden. Das letzteres nicht von heute auf morgen zu erledigen ist, zeigt die Ortsumgehung Brieskow-Finkenheerd/Wiesenau. Für die zehn Kilometer wurden fast vier Jahre Bauzeit benötigt.

Nach Prognosen könnten 2030 bis zu 10000 Fahrzeuge täglich auf dem neuen Teilstück fahren. Auch sonst kommt es zu Verschiebungen des Verkehrs, so wird von einer Zunahme auf der Landesstraße zwischen Diehlo und Eisenhüttenstadt und einer Abnahme auf der B246 Richtung Eisenhüttenstadt ausgegangen.