Nur phasenweise gelingt Positionsangriff

Mit dem Willen, gewinnen zu wollen, gelang den Gästen die 1:0-Führung, doch das sollte auch die letzte im Spiel gewesen sein. Fortan war das Frankfurter Spiel immer wieder von schlechten Abspielen und unvorbereiteten Würfen geprägt. Nur phasenweise konnte man über einen druckvollen Positionsangriff zum Torerfolg kommen. Allein den Hauptstädterinnen war es zu verdanken, dass der FHC zur Halbzeit (10:14) nicht schon deutlicher zurück lag. Auch Michèlle Dürrwald, Chantal Bartholomé und Maria Heinke, die noch nicht ihre alte Form zurückerlangt haben, hatten der Niederlage am Ende nichts entgegenzusetzen.

Aufgrund des ungefährlichen Rückraumes hatte Theresa Loll am Kreis oft das Nachsehen gegen zwei Deckungsspieler. Spätestens beim 18:11 (37.) war klar, dass sich die Berlinerinnen ihren dritten Sieg in Serie nicht mehr nehmen lassen werden. Am Ende war es lediglich einer gut haltenden Yania Silva Alfonso im Tor und einer aufopferungsvoll kämpfenden Kathleen Müller zu verdanken, dass man nur 25:30 verlor. Erfreulich aus Sicht der Oderstädterinnen hingegen, dass Antonia Zimmermann auf Rechtsaußen immer mehr aus sich heraus kommt und nach starkem Auftritt in der Jugendbundesliga wieder eine sehr gute Leistung zeigte.

Dietmar Schmidt sagte zum Spiel: "Wir haben heute nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen und die Woche über erarbeitet haben. Unsere Rückkehrer können das Spiel noch nicht so führen, wie sie es vor ihrer Verletzung getan haben. Anja Ziemer vom TSC haben wir leider auch nicht in den Griff bekommen, die unsere Fehler in der Deckung mit ihren zehn Toren eiskalt bestraft hat. Wir müssen jetzt das Spiel abhaken"

FHC: Yania Silva Alfonso, Mandy Schneider - Emilia Heinrich 2, Theresa Loll 2, Svjetlana Kresovic, Antonia Zimmermann 4, Vivien Groke 1, Anne Weier 5 (4/4), Michèlle Dürrwald 2, Maria Heinke, Chantal Bartholomé 1, Kathleen Müller 5, Sabrina Genilke 3 (1/1)

Siebenmeter: FHC 5/5 , TSC 0 - Strafen: FHC 2, TSC 3 - Schiedsr.: Matthias Mischinger (Naumburg), Thomas Näther (Hohenmölsen)