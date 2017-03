Spiel mit guten Aussichten

artikel-ansicht/dg/0/

Niederlehme (MOZ) Die Landesklasse-Fußballer der SG Bruchmühle haben ihr Auswärtsspiel bei der SG Niederlehme mit 0:1 verloren. Trotz der Niederlage, Niederlehme ist immerhin Spitzenreiter der Staffel Ost, zeigte sich Bruchmühles Trainer Jörg Ulbrich sehr zufrieden. "Klar, verlieren will keiner. Doch ich muss meinen Männern ein Kompliment machen. Wir haben uns auf dem Sportplatz Am Luch wirklich gut verkauft." Der Rasenplatz war übrigens trotz der Witterung der Vorwochen in einem tadellosen Zustand. Passend zu einem Spiel, welches fast über die gesamte Dauer ein gutes Landesklasse-Niveau hatte.