Landkreis will mehr Ladestationen für E-Autos

Laut Angaben von Landrat Roger Lewandowski (CDU) werde ein entsprechendes Konzept zum strategischen Auf- und Ausbau im Rahmen des Klimaschutzmanagements auf den Weg gebracht. Das betonte er während der Sitzung des Kreistags am Montag in Rathenow.

"Einen Förderantrag dazu haben wir bereits gestellt. Ich denke, der Bedarf für E-Zapfsäulen ist vorhanden", sagte er. Bislang lässt die Infrastruktur dahingehend zu Wünschen übrig, weil es nur ganz wenige Stationen gebe. Das Konzept soll nun offenlegen, wie viele Zapfsäulen benötigt werden und wo der Bedarf besonders hoch sei.

Das Thema Elektromobilität gewinnt sein einiger Zeit mehr und mehr an Bedeutung. Zuletzt war die Förderung von Infrastruktur für E-Mobilität als Handlungsfeld für den kreisweiten Klimaschutz im Rahmen des Integrierten Klimaschutzprojektes identifiziert worden. Eine Testphase hatte es etwa 2014 gegeben als im Öffentlichen Personennahverkehr ein hybridangetriebener Bus in Falkensee kurzzeitig eingesetzt worden war. Am Ende hatte die Kreisverwaltung jedoch wegen der Anschaffungskosten davon Abstand genommen.