Problematisches Personal-Karussell

Wittenberge (MOZ) Der 1. SV Ebers-walde konnte den Schwung vom Erfolgserlebnis beim 25:23-Sieg gegen PHC Wittenberge nicht mit ins nächste Spiel nehmen. Beim Tabellennachbarn Oranienburger HC II verloren sie am Ende mit 20:28 und bleiben weiterhin in der Abstiegszone.

Sechs Feldspieler und zwei Torhüter der ersten Mannschaft standen SV-Trainer Torsten Raeck vor dem wichtigen Spiel in Oranienburg zur Verfügung. So musste er sich wieder personelle Unterstützung von der Reservemannschaft holen. Ben Hanisch, Paul Pinkau, Edward Dochow und Robin Ludwig verstärkten diesmal den Kader. Für Torsten Raeck ist das immer ein Problem mit einem Kader antreten zu müssen, der jedes Mal anders aussieht und nicht eingespielt ist. Trotzdem hatten sich die Eberswalder vorgenommen, zwei Punkte mitzunehmen und einen direkten Konkurrenten in der Tabelle zu distanzieren.

Die Barnimer fanden schwer in die Partie und machten es sich dabei selbst nicht leicht. Die Deckung stand wie gewohnt recht ordentlich und arbeitete gut. Aber das Problem, mit dem die Mannschaft fast die gesamte Saison kämpft, war auch bei diesem Spiel in Oranienburg wieder klar zu erkennen. Gute Wurfpositionen wurden nicht zu Torerfolgen genutzt und die Gastgeber profitierten davon, weil sie ihre Möglichkeiten besser nutzten. Aber die Barnimer ließen sich trotz der miserablen Torausbeute nicht abschütteln und konnten immer wieder aufschließen.

Nach dem 0:2 kamen sie auf 4:4 heran und selbst einen 4:9-Rückstand konnten sie wieder auf 8:10 verringern. Hätten die Spieler nicht zu viele freie Würfe, darunter auch Siebenmeterwürfe und Konterchancen nicht liegengelassen, es wäre eine Halbzeitführung für die Eberswalder möglich gewesen. So war es eine logische Folge, dass nach dieser schlechten Chancenverwertung die Oranienburger mit dem besseren Ende zur Halbzeitpause das Parkett verließen. Mit einem 11:13, welches noch alle Möglichkeiten für die zweite Hälfte offenließ, ging es in die Kabine.

Trainer Torsten Raeck nahm eine erste kurze Analyse der ersten Halbzeit vor und nannte die Schwachstellen im Spiel seiner Mannschaft. Die Spieler nahmen sich vor, es in der zweiten Hälfte besser zu machen. Die Worte des Trainers waren in den Köpfen der Spieler angekommen. Beim 16:16, nach etwa 40 Spielminuten, schafften die Gäste den Ausgleich und hatten wieder Hoffnung auf ein erfolgreiches Spielende. Doch es kam wieder ein Mal ganz anders. Jeffrey Osterloh bekam eine 2-Minuten-Zeitstrafe und zu allem Überfluss noch für eine angebliche Schiedsrichterbeleidigung zusätzlich die Rote Karte. Da anschließend auch noch Misa Skenderi eine 2-Minuten-Zeitstrafe erhielt, mussten die Eberswalder zwei Minuten in Unterzahl agieren. Die Oranienburger nutzten diesen numerischen Vorteil gnadenlos aus und zogen mit einem 7:0-Lauf vorentscheidend davon. So stand es nach 45 Minuten 16:23 und das Team aus der Barnimer Kreisstadt war jetzt vollkommen verunsichert.

Torsten Raeck nahm eine Auszeit um sein Team wieder in die Spur zu bringen. Die Mannschaft fand sich wieder, aber die 7-Tore-Hypothek war dann doch zu groß. Mehr als das Spiel in der Endphase ausgeglichen zu gestalten und die Tordifferenz nicht größer werden zu lassen, war aber an diesem Spieltag nicht mehr drin. Es war ein Aufbäumen der Barnimer zu sehen, aber zu viele technische Fehler verhinderten eine Aufholjagd. Die Oranienburger brachten das Spiel clever über die Runden und gewannen am Ende klar mit 28:20. Damit ist die Mannschaft aus dem Oberhavel jetzt punktgleich mit den Eberswaldern und rangiert in der Tabelle nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses (1 Tor Differenz) einen Platz hinter den Barnimern. Am Tabellenende bleibt es damit weiterhin sehr eng.

Eberswalder Trainer Torsten Raeck war nach dem Spiel sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: Fast jedes Mal läuft bei uns eine andere Mannschaft auf. Das jeweilige Team ist nicht eingespielt und wir machen zu viele Fehler. Am Einsatz fehlt es nicht, aber das alleine reicht nicht aus."

Eberswalde: Kulitzscher (1), Piontek - Hoffmann (1), Haida (3), Assmann (4/2), Skenderi (4/1), Osterloh, Hanisch (3), Stooß (2), Pinkau (1), Dochow, Ludwig (1)