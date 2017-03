Im Protokoll steht ein 8:0

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Vorjahres-Finalist Lokomotive Berlin und die Flemsdorfer Haie haben den ersten Schritt zum Erreichen des Finalspiels um den Titel in der Uckermark-Eishockeyliga getan: In den jeweils ersten Halbfinal-Partien der Best-of-3Serie setzten sich die beiden Mannschaften durch.

Während es zu ganz später Stunde (Start-Bully 21 Uhr) mit einem 11:3-Sieg eine klare Angelegenheit für das Hauptstadt-Team gegen Titelverteidiger Schwedter Eisbären gab, schwappten zuvor die Emotionen zum Start in die Vorschlussrunde im Match der Flemsdorfer gegen die Oder-Griffins über Gebühr über. Es gab Handgreiflichkeiten zwischen beiden "Fan"-Lagern in der Eisarena und am Ende sogar einen Spielabbruch.

47 Sekunden vor Ende des letzten Drittels, also nach mehr als 59 Spielminuten, verließ das deutsch-polnische Team das Eis und erklärte seinerseits die Partie beim Stand von 3:5 als beendet. "Zum Spielabbruch durch die Oder Griffins wird es diese Woche eine Entscheidung der Ligenleitung geben. Wir sind uns bewusst, dass dies kein gutes Licht auf unsere Liga wirft", äußerte Thomas Holzwarth aus der UEL-Leitung. Immerhin ist laut Spielplan für diesen Sonnabend (21 Uhr) das zweite Duell der beiden Kontrahenten vorgesehen.

Im ersten Halbfinale passierte im Auftakt-Drittel acht Minuten lang relativ wenig - in einer wechselvollen Partie waren kaum echte Torchancen zu verzeichnen, ehe Michael Witmann die Flemsdorfer in Front schoss (1:0/9.). Mit einem Klasse-Distanzschuss glich Wladimir Obszewski knapp vier Minuten später aus (13.), aber Wolf Marschner traf zur erneuten Haie-Führung (18.), ehe René Kuchta praktisch mit der Drittel-Sirene auf 3:1 erhöhte. Schon in den ersten 20 Minuten hatte es vier Zeitstrafen gegen die Oder Griffins gegeben, dann setzte es im zweiten Durchgang gleich Herausstellungen im Dreier-Pack, sodass die Haie mehr als zwei Minuten in doppelter Überzahl agierten.Indes: Den Flemsdorfern gelang kein Treffer, es stand auch nach 40 Minuten noch 3:1.

Turbulent wurde es dann im Schlussdrittel: Erneut mit etlichen Strafen versehen - die Griffins beklagten Ungleichbehandlung - gab es nach 45 sowie nach 50 absolvierten Minuten endlich auch wieder Treffer (4:1 Kuchta/4:2 Thomas Wolff). Witmann erhöhte zum vorentscheidenden 5:2 (53.), ehe es massive Handgreiflichkeiten auf den Zuschauer-Rängen der Eisarena gab, die erst durch engagiertes Eingreifen der Ligen-Leitung und einiger Zuschauer allmählich beruhigt werden konnten.

Grzegorz Rusnaks 5:3 ließ die Griffins noch einmal hoffen, als die Haie knapp zwei Minuten vor Ultimo auch noch in Unterzahl auskommen mussten. Als die Oder Griffins ihren Torsteher gegen einen fünften Feldspieler tauschten, einer der beiden Referees aber wegen eines vermeintlichen Wechselfehlers abpfiff (er hatte das leere Tor nicht beachtet), war es der hinten liegenden Mannschaft offenbar zu viel: Sie verließ das Eis - das Match wurde später offiziell mit 0:8 als verloren gewertet wie bei einem Nichtantritt. Über die Fortsetzung dieser Halbfinalansetzung kann zunächst nur spekuliert werden.

Zwischen Lok Berlin und den Eisbären hatte es Ende November das Hauptrunden-Match gegeben. Damals blieben die Oderstädter mit 7:2 klarer Sieger. Jetzt aber hatten sie klar das Nachsehen, können aber mit zwei Siegen immer noch das Finale am 1. April erreichen. Zur Erinnerung: Auch im Vorjahr hatten die Eisbären, damals gegen die Haie, das erste Halbfinale mit 2:12 verloren und wurden dann noch Meister.