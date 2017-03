Das Abenteuer 1. Bundesliga geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Sie haben es tatsächlich geschafft. Mit Platz fünf beim letzten Turnier der Saison in Braunschweig hat die Standardformation des Tanzclubs Bernau nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga klar gemacht.

Rot-schwarze Harmonie: Die acht Bernauer Tanzpaare behaupteten sich in ihrer ersten Saison in der 1. Bundesliga mit ihrer Choreographie zum Thema "In Constant Touch" auf Platz fünf. © Uwe Körnig

Die Bernauer ließen dem Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig, dem Erstplatzierten der 2. Bundesliga aus 2016, mit dem sie als Zweiter der Liga in das Oberhaus des Formationstanzens aufgestiegen sind, keine Chance und behaupteten sich mit ihrer Choreografie "In Constant touch" konstant auf dem fünften Platz. War es zur deutschen Meisterschaft im November letzten Jahres noch ein hauchdünner Vorsprung, so war ein in den folgenden Ligaturnieren und auch beim letzten Vergleich in Braunschweig ein überzeugender Abstand, den sich die Bernauer ertanzten.

Damit haben sie den Klassenerhalt mit Eleganz, Ausstrahlung, und ihrer Liebe zur Choreografie über die gesamte Saison fest in der Hand gehalten und nicht los gelassen. Trainer Markus Klabe glaubt an sein Team und wurde auch in dieser Saison nicht enttäuscht. Für ihn ist gut nicht gut genug. Die Braunschweiger (1. Tanzsportclub Braunschweig) hatten es ihnen in dieser Saison in jedem Turnier vor Augen geführt, was aus der Choreografie "In Constant touch" gemacht werden kann, wenn man das Thema in allen Facetten wörtlich nimmt. Sie sind nicht umsonst mit der Umsetzung dieser Musik Weltmeister geworden. In mehreren Turnieren wollte es das Los, dass die beiden Teams direkt hinter einander tanzten und so der direkte Vergleich für das Publikum und die Wertungsrichter gegeben war. Natürlich hatten die Tänzer um Rüdiger Knaack die Nase deutlich vorne, aber die Bernauer brauchten sich mit ihrer Leistung in der Liga ebenfalls nicht zu verstecken.

Viele Male mussten die Tänzer in der neuen Liga dem Publikum erklären, wo Bernau liegt und wie man den Stadtnamen richtig ausspricht. Aber die Bernauer sind sicher: Auch das werden die Tanzbegeisterten im Bundesgebiet lernen.

Eine kleine Unterstützung wird es sein, dass der Deutsche Tanzsportverband für das Jahr 2018 ein Turnier der 1. Bundesliga nach Bernau vergeben hat und sich die Formationstanz-Elite am 27. Januar 2018 in Bernau treffen wird.