Kahlschlag für Orchideen

Angermünde (MOZ) Kahlschlag im Auftrag des Naturschutzes. Am Ufer des Mudrowsees in Angermünde fielen 41 Birken der Motorsäge zum Opfer. Die Bäume mussten weichen, um seltenen Orchideenvorkommen, die auf der Roten Liste stehen, das Überleben zu sichern.

Kahlschlag am Mudrowsee: Am Ostufer wurden 41 Birken gefällt, die den seltenen Orchideenvorkommen buchstäblich im Licht standen. Die Fällungen gelten als Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahme. © Daniela Windolf

Eine breite kahle Schneise haben die Kettensägen am Ostufer des Mudrowsees geschnitten. 41 nackte Stümpfe erinnern als letztes Überbleibsel an das kleine Birkenwäldchen, das hier zwischen bei Anwohnern und Insidern beliebten Bade- und Angelstellen stand. Bürger reagierten erschrocken, jeder gefällte Baum in Angermünde ruft immer häufiger Proteste hervor.

Warum mussten die Bäume weichen? Die Fläche ist städtisches Land. Die Mudrowseeniederung gilt als einer der letzten Standorte des Glanzkrautes in Brandenburg, eine vom Aussterben bedrohte Orchideenart, ebenso wie das Breitblättrige Knabenkraut, die Wiesenschlüsselblume, die Große Pimpinelle, der Sumpf-Stendelwurz und ein weiteres Dutzend Rote-Liste-Arten, die hier noch gedeihen. Deshalb wurden die Mudrowseewiesen einschließlich des Uferbereiches als besonders schutzbedürftige Feuchtgrünlandfläche in den Landschaftsplan der Stadt Angermünde aufgenommen und dort als Bereich mit Entwicklungspotenzial für seltene Lebensräume ausgewiesen. Darüber hinaus wurde diese Fläche als FFH-Gebiet "Ostufer Mudrowsee" geschützt.

Seit 2007 pflegt der Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide dieses Schutzgebiet, zum Beispiel durch Wiesenmahd und Entfernen von Gehölzen, um eine Verschilfung und Verbuschung zu verhindern. Bis 1990 wurde die Feuchtwiese von einem privaten Pferdehalter einmal im Jahr für Futter gemäht, wodurch sich die Orchideenvorkommen entfalten konnten. Als das für den Landwirt nicht mehr lukrativ war, wurde die Fläche über eine Vertragsnaturschutzmaßnahme und ab 2007 vom Landschaftspflegeverband gepflegt.

"In Absprache mit der Stadt, dem Gebietsbetreuer Hartmut Richter und der Unteren Naturschutzbehörde wurden jetzt die Birken gefällt, weil sie einen wichtigen Bereich der Orchideenvorkommen zu sehr beschattet hatten, was mittelfristig zu einem Verschwinden der Arten geführt hätte. Orchideen sind Lichtpflanzen", erklärt Jan Noack, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes. Die Fällungen gelten als Ausgleichsmaßnahme für den Bau der Ortsumgehung B2 neu, mit der der Landschaftspflegeverband beauftragt wurde. Die Rodungen ziehen sich bis in den hinteren Bereich der östlichen Uferzone, der zu den sensibelsten Biotopen gehört. Geplant ist darüber hinaus, vier der hohen Hybridpappeln zu entfernen, von der eine im Gewittersturm des letzten Sommers bereits umgestürzt ist.

Die Orchideenschützer treibt noch eine andere Sorge um: der im Behördendeutsch bezeichnete "Nutzungsdruck". Das Ostufer ist eine beliebte Badestelle mit Liegewiese, die im Sommer - vermutlich vom Angelverein - großflächig und regelmäßig gemäht wird. Was die Ausflügler freut, ist den Landschaftspflegern ein Dorn im Auge. Eine regelmäßige Mahd sei für Orchideen zwar überlebenswichtig, aber nur ein- bis zweimal im Jahr. "Wir wollen auf keinen Fall das Baden und Angeln dort einschränken", räumt Jan Noack ein. "Aber wir möchten eine Nutzung, die für das Schutzgebiet verträglich ist, oft wird bis in die sensibelsten Bereiche hinein gemäht. Auch Feuerstellen, Asche- und Müllablagerungen im großen Stil finden sich dort leider." Der Landschaftspflegeverband möchte deshalb aufklären und die Bevölkerung sensibilisieren, zum Beispiel durch Aufstellen von Infotafeln, an welchen Stellen die seltene Flora besonderen Schutz bedarf.

Den jährlichen, freiwilligen Arbeitseinsatz am Landschaftspflegetag mit der Naturwacht, der seit 2015 nicht mehr stattfindet, möchte der Landschaftspflegeverband mit neuen Partnern 2017 wieder aufleben lassen.