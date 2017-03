OSZ-Sporthalle zu Schuljahresbeginn fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen/Rathenow (MOZ) Der Bau der neuen Sporthalle am Oberstufenzentrum Havelland in Nauen wird laut Angaben von Landrat Roger Lewandowski (CDU) nach jetzigem Stand planmäßig zum Schuljahrbeginn 2017/18 fertiggestellt sein. Das betonte er während der Sitzung des Kreistags am Montag.in Rathenow. "Wir gehen davon aus, dass der Termin weiter realistisch ist", sagte er.