Arbeitsplatz Kriegsgebiet

Eberswalde (MOZ) Am ersten Projekttag zum Thema "Kindersoldaten" im Januar hatte Ursula Meissner krankheitsbedingt ihren Besuch absagen müssen. An diesem Montag aber ist die Fotojournalistin mit ihren eindringlichen Aufnahmen ans Gymnasium Finow gekommen.

In ihrem Vortrag "Mit Kamera und kugelsicherer Weste" fasst die 52-Jährige ihre nun schon über 28 Jahre andauernde dokumentierende Arbeit zusammen, die sie in von Krieg und Armut gezeichnete Länder wie Syrien, Afghanistan, Libyen, Sierra Leone, Irak oder Kosovo geführt hat. Das Projekt der Arbeitsgruppe "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage" hat sich dem Thema in einem ersten Anlauf im Januar mittels Vorträgen und Diskussionsrunden gewidmet. Die beiden AG-Leiterinnen Amelie Brucker und Josephine Pöge sind aber froh, dass Ursula Meissner den Schülern die Gründe dafür, warum Kinder für den Krieg missbraucht werden, aus ihrer Erfahrung erläutern kann. "Wir konnten bislang nur weitergeben, was wir uns angelesen haben", sagt die 18-jährige Josephine Pöge.

Ihre ersten Erfahrungen mit dem Krieg habe sie 1984 gemacht, berichtet Ursula Meissner. Damals habe sie für das ZDF-Studio Südostasien als Assistentin gearbeitet. Ihre Arbeit als freie Fotografin begann sie 1989. "Ich kann gut damit umgehen, wenn es kritisch wird", sagt sie. Warum sie dabei geblieben ist? "Wenn man einmal gesehen hat, was in diesen Ländern passiert, will man weiter berichten", begründet sie ihre Entscheidung. Insgesamt drei Mal wurde sie gekidnappt, ein Mal musste sie sich selbst freikaufen.

Auf ihren Reisen durch zerrüttete, häufig von Dürre und Hungernot gezeichneten Ländern sind ihr unzählige Kinder begegnet, die an der Front kämpften. "Sie wurden dazu ausgebildet und kennen nichts anderes", sagt Meissner. In Konflikten wie denen in Afghanistan kämpfen Kinder zum Teil an der Seite ihrer Väter. Teilweise werden sie auch gekidnappt und gezwungen.

Ursula Meissners Fotos dokumentieren das Leben der Menschen zwischen Krieg und Alltag. Armut spiele als Auslöser für bewaffnete Konflikte die entscheidendste Rolle. Die Acht- und Zehntklässler hat sie aufgefordert, zu einem ihrer Fotos einen Aufsatz zu schreiben. Die besten, die sie in verschiedenen Schulen sammelt, will sie zu einem Buch veröffentlichen und auch in Zukunft Schüler in Deutschland darüber informieren, was sie selbst zum Glück nicht erfahren müssen.