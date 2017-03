Meister Bamberg bezwingt Gießen 82:68

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Bamberg (dpa) - Brose Bamberg bleibt in der Basketball-Bundesliga dicht an Spitzenreiter ratiopharm Ulm dran. Der deutsche Meister gewann sein Heimspiel gegen den Tabellenneunten Gießen 46ers mit 82:68 (49:29).

Erfolgreichster Werfer für die Franken war vor 6150 Zuschauern Maodo Lo mit 16 Punkten. Bei Gießen traf Justin Sears mit 20 Punkten am häufigsten.

Durch den 22. Erfolg im 23. Saisonspiel bleiben die Bamberger dem Team aus Ulm auf den Fersen, das bislang ungeschlagen ist. Im Kampf um die Playoffs bedeutete die Niederlage für die Hoffnungen der Gießen einen Dämpfer.

Nach diesem Duell mit den 46ers geht es mit zwei Auswärtsspielen für die Bamberger weiter. In der Euroleague muss der Meister am 10. März bei Anadolu Efes Istanbul antreten, in der Bundesliga warten am 12. März die EWE Baskets Oldenburg.