Behr im Vorstand der Handwerkskammer

Potsdam/Ketzin (MOZ) Birgit Behr, Kosmetikermeisterin aus Ketzin, ist am Montag während der Vollversammlung in den Vorstand der Handwerkskammer Potsdam gewählt worden. Sie ist politisch für die SPD in der Stadtverordnetenversammlung der Havelstadt aktiv. Präsident bleibt Robert Wüst aus Pritzwalk. Für ihn votierte eine übergroße Mehrheit..