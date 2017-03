Kalender helfen Kindern

artikel-ansicht/dg/0/

Die Entscheidung fiel auf den Fanfarenzug Angermünde, der seit vielen Jahren eine sehr engagierte Kinder- und Jugendarbeit betreibt und nicht nur das Musizieren in Gemeinschaft pflegt, sondern auch ein reges Vereinsleben mit Konzertauftritten, Reisen, Ausflügen und Festen. Im September 2016 beging der Fanfarenzug sein 40. Geburtstag. Momentan findet ein Förderprogramm "Kinder entdecken die Musik der Uckermark" statt.

"Die Arbeit des Fanfarenzuges ist uns durch öffentliche Veranstaltungen bekannt", sagt Apothekeninhaber Robert Dalchow. "Um den Kindern und Jugendlichen gemeinsame Aktivitäten im Probelager zu ermöglichen, das demnächst stattfindet, wurden die Kalender der Apotheke 2017 für eine Spende zugunsten des Fanfarenzugs abgegeben.

Ganz viele Kunden reagierten begeistert und unterstützten diese Aktion." Bereits im Oktober fragten die ersten Kunden der Apotheke nach den Kalendern für das neue Jahr. Über die Höhe der Spende entscheidet jeder selbst, das reichte von einigen Centbeträgen bis zu Scheinen, die ins Sparschwein wanderten. So kamen insgesamt 1300 Euro zusammen, die Robert Dalchow persönlich im Namen des Apothekenteams während des Trainings in der Puschkinschule überreichte. In der Vergangenheit unterstützte die Apotheke mit den Kalenderspenden unter anderem das Hospiz in Eberswalde, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, die Angermünder Stadtbibliothek und mehrmals die kleine Nastja aus Weißrussland, die im Klinikum in Schwedt mehrmals operiert wurde und Prothesen erhielt.

Das Adler-Apothekenteam und der Angermünder Fanfarenzug danken allen spendenfreudigen Kunden herzlich für die Unterstützung der Aktion.