Gesellenschlag vom Vater

Thorben Rescher war schon vor der feierlichen Gesellenfreisprechung aufgeregt. "Ich wusste ja, dass ich als einziger Dachdeckergeselle auf die Bühne musste." Der zweite Prüfling des Jahrgangs war an diesem Tag verhindert. Und auch für Vater Norbert war es ein stolzer Augenblick. Als Obermeister der Dachdeckerinnung Uckermark erhob er seinen Sohn voller Stolz in der Aula der Prenzlauer Grabow-Schule in den Gesellenstand. Damit ging eine mehr als dreijährige Ausbildungszeit im väterlichen Betrieb zu Ende.

Eigentlich wollte Thorben Rescher aus Schwedt gar kein Dachdecker werden, entschied sich dann aber nach einer abgebrochenen Installateurlehre doch für den Beruf des Vaters. Am Anfang hatte es "ganz schön gerasselt", bis sich das Vater-Sohn-Verhältnis auf dem Bau einspielte. Dann ging es besser. Heute ist Thorben einer der drei Beschäftigten der Dachdeckerfirma, will nach den bestandenen Prüfungen nun Erfahrungen sammeln - vielleicht noch einmal anderswo - und später seinen Meister machen.

Als leicht sieht er auch im Nachhinein die Ausbildungszeit keinesfalls. Vor allem die Theorie in einer Potsdamer Berufsschule sei schwer gewesen. Dachdecker müssen nicht nur den Hammer schwingen, sondern vor allem rechnen und zeichnen können. Dass daher die Durchfallerquote in den vergangenen Jahren im Handwerk in die Höhe schnellte, begründeten viele Meister der Uckermark mit den schlechten Schulabschlüssen ihrer Lehrlinge und mit fehlender Motivation. Diesmal bestanden 35 von 41 Auszubildenden die Prüfungen in den verschiedensten Berufen - ein vergleichsweise guter Durchschnitt. "Dass die Lehrlinge heute schlechter sind als wir damals, glaube ich nicht", so Norbert Rescher. Als Innungsmeister hat er den Einblick, denn die Uckermark-Dachdecker haben die Prüfungshoheit für den gesamten Kammerbezirk Frankfurt (Oder). "Es ist aber so, dass gerade die Älteren die Besseren sind, weil die schon einen ganz anderen Ehrgeiz für den Beruf entwickeln."

Auch Norbert Rescher wollte anfangs nicht aufs Dach, sondern eigentlich Schäfer werden. Aber das wäre gerade nach der Wende eine "brotlose Kunst" gewesen. "Heute bin ich glücklich darüber, dass ich Dachdecker geworden bin." Zunächst absolvierte er jedoch eine Zimmererlehre bei Baureparaturen Schwedt, machte dann seinen Meister und ging zu seinem Bruder in den Westen, um auch noch Dachdecker zu lernen. Seit 2003 führt er einen eigenen kleinen Familienbetrieb in Schwedt. Die Auftragsbücher sind voll. Zurzeit ziehen sich Vater und Sohn Rescher morgens die Arbeitskluft an, um anschließend gemeinsam ins Parkschlösschen Monplaisir zu fahren. Dem Denkmal geben sie ein Schieferdach zurück.

Obwohl das Handwerk gerade wieder den sprichwörtlich goldenen Boden zurückerobert hat, würde Norbert Rescher wohl nicht mehr auf den Bau gehen, wenn er jetzt vor der Wahl stünde. "Das Drumherum wird immer schlechter", sagt er. "Schleppende Bezahlung, Vorschriften und Bestimmungen, das Verhältnis der Kunden zum Handwerker machen uns zu schaffen."