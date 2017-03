Fragen zu massiven Fällungen

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf/Altlewin (MOZ) Die Baumfällungen im Uferbereich des Hohenjesarschen oder Mittelsees in Alt Zeschdorf waren Thema der jüngsten Beratung der Zeschdorfer Gemeindevertreter. "Der Wanderweg dort ist jetzt nicht mehr schön.War das nicht etwas viel des Guten?" Das fragte Frank Fries den als Gast anwesenden Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes PdA Alt Zeschdorf, Herrmann Roeber. Der hatte die Bäume am See von Mitarbeitern seines Betriebes im Winter fällen lassen.

"Wir wollten der Kommune nur helfen." Die Bürgermeisterin habe mehrfach erklärt, dass die Gemeinde die Baumpflege außerorts finanziell nicht stemmen könne, erklärte Roeber. Da es in dem Bereich keine Grenzsteine gibt, sei es zudem schwer, genau festzustellen, welche kommunale und welche seine betrieblichen Flächen seien, so der Landwirt weiter.

Verärgert zeigte er sich über Gerüchte, sein Betrieb habe sich kommunales Holz angeeignet. Das von der PdA vermarktete Holz stamme aus dem eigenen Wulkower Forst, stellte Herrmann Roeber klar. Auch in dem sei ein Sicherungsstreifen frei geschnitten worden.

Der Gast kündigte in der Beratung an, dass er am hohen Ufer des Mittelsees, bis zur Bungalowsiedlung in Richtung Niederjesar einen vier Meter breiten Grünstreifen anlegen werde, den Fußgänger nutzen dürfen. - Nicht aber Kraftfahrer, so der Landwirt mit Blick auf Frevler, die immer wieder durch Kulturen fahren würden, um an den See zu kommen. Hintergrund der Maßnahme sei nicht zuletzt, dass dem Betrieb für mehr als sechs Hektar die Agrarförderung gestrichen wurde. Begründung: Das Land am See sei kein Acker- bzw. Grünland mehr, sondern Wildwuchs, so Roeber.

Wie sehr eine abgeholzte Riesen-Pappelreihe das Landschaftsbild verändert, kann man sich derzeit an der Einmündung der L34 in die L33 bei Altlewin ansehen. Die Dienstleistungsgesellschaft (DLG) Neulewin hat dort die Ende der 1970er Jahre als Erosionsschutz gepflanzten Pappeln gefällt. Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte die Flächeneigentümer, eine Erbengemeinschaft, dazu aufgefordert und dies mit akuter Gefährdung des Verkehrs begründet. Die Eigentümer hatten daraufhin die DLG um Hilfe gebeten. "Die Pappeln waren natürlich in dem Alter, in dem sie ersetzt werden müssen", erklärte Wilfried Daue, Chef der DLG. In den nächsten Jahren werde sich das Landschaftsbild im Oderbruch insgesamt verändern, weil immer mehr Pappelreihen gefällt werden müssen. Problematisch sei es, wieder für Erosionsschutz zu sorgen, der zudem noch dem Biber standhält.