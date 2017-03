Rainer Tank übernimmt TSG-Vorsitz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557450/

Am vergangenen Freitagabend gab der langjährige Vorsitzende Horst Schönborn nach 25 Jahren sein Amt aus Altersgründen ab. Auch Kassenwart Torsten Bracht brauchte einen Nachfolger.

In den neuen Vorstand der TSG wurden nun gewählt: Rainer Tank. Er übernimmt das Amt des Vorsitzenden, wobei ihm Horst Schönborn mit seiner Erfahrung weiter zur Seite stehen wird. "Unser Ziel muss es sein, Leute für den Radsport zu begeistern", betonte Horst Schönborn. "Dabei appellieren wir nicht nur an die Jugend, sondern an alle, die gern mit dem Rad fahren und dabei Geselligkeit lieben", sagte Tank. "In erster Instanz ist der Teamgeist Herzenssache des Vereins, was die Vielzahl der familienfreundlichen Veranstaltungen zeigt", ergänzte der frisch gewählte Vorsitzende.

Klaus Spremberg wird die Funktion von Kassenwart Torsten Bracht übernehmen.

Auch im laufenden Jahr wird wieder kräftig geradelt, regelmäßig sollen an Sonnabenden Familientouren ins Umland stattfinden. Großen Anklang sollen ebenfalls das Osterfeuer, die Kartenspielabende und andere Veranstaltungen im Vereinshaus finden.

Die TSG ist Besitzer eines eigenen Bungalows hinter der Freilichtbühne, der ganzjährig genutzt wird. "Es ist erstaunlich, besonders die Putz- und Instandhaltungsaktionen locken die Mitglieder an", zog Schönborn Bilanz und hofft auch in diesem Jahr wieder auf viel Aktivität.

Zweimal jährlich messen alle Mitglieder auf der Kegelbahn ihre Kräfte. Beim aktiven Sportgeschehen splitten sich die Aktiven. Die ältere Abteilung radelt gemütlich, die jüngere Generation nimmt an überregionalen Ereignissen, wie dem Halbmarathon, dem Erzgebirgs-Bike-Marathon in Seiffen bis hin zur Alpenüberquerung teil. Höhepunkt in jedem Jahr ist die mehrtägige Sommerreise, mit Ehepartnern. In diesem Jahr soll es nach Plau am See gehen.

Der neue Vorsitzende schritt am Versammlungsabend zu seiner ersten Tat und zeichnete einige der Mitglieder: So erhielten Torsten Bracht, Heidi und Klaus Tews sowie Horst Schönborn Anerkennungen. Mit einem positiven Blick ins neue Veranstaltungsjahr wünschte Versammlungsleiter Willi Gleininger allen einen gemütlichen Abend.

Eröffnung der Radwandersaison ist am 29. April mit einer Tour zur Oder. Anmeldungen können bei Rainer Tank 033456 35047 oder Horst Schönborn 033456 34663 gerichtet werden.