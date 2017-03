artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Ein besonderes Firmenjubiläum haben jetzt Petra und Bernd Völker gefeiert, zu dem ihnen unter anderem Bürgermeister Jürgen Henze herzlich gratulierte. Das Paar ist Inhaber der Gärtnerei "Blumen-Liebe". Die Eltern von Petra Völker, Irmgard und Ulrich Liebe, hatten 1967 die Gärtnerei an ihrem bis heute bestehenden Standort in der Wolterstraße gegründet. "Damals gab es in Neuenhagen sieben oder acht Gärtnereien", erinnert sich Petra Völker, die 1992 den Betrieb übernahm.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557452/

Heute ist Blumen-Liebe mit acht Mitarbeitern die einzige Gärtnerei im Ort. "Vom Saatkorn bis zur fertigen Pflanze wird bei uns alles im Haus erledigt. Wir sind eine Blumen- und Pflanzenmanufaktur. Darauf sind wir stolz", sagt Bernd Völker. Auf 3000 Quadratmetern Fläche wachsen in Gewächshäusern rund 100 000 Frühjahrsblüher und noch einmal so viele Sommerpflanzen heran. "Jede Pflanze hatten wir bei der Aufzucht mindestens einmal in der Hand", sagt Bernd Völker. Hinzu kommen Gemüsepflanzen, die im Hause Liebe aufgezogen werden - ein wieder stetig wachsender Bereich. Vom Dekorationsservice der Firma Blumen-Liebe profitieren seit Jahren auch die Neuenhagener Kammerkonzerte, früher auch die großen Open-Air-Konzerte auf der Rennbahn. Überhaupt bringt sich Bernd Völker vielfältig ins kommunale Leben ein. Er ist Vorsitzender eines Anglervereins, aber äußert sich auch mit Anregungen über die Ortsentwicklung. "Ich bin in Neuenhagen aufgewachsen, da habe ich zu vielem in der Gemeinde auch meine Meinung."