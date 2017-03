Straßenausbau beschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (fos) Den Ausbau mehrerer Straßen südlich der Bucher Straße hat die Panketaler Gemeindeverwaltung beschlossen. In den meisten Fällen entsprach sie den Empfehlungen, die der Ortsentwicklungsausschuss zuvor abgegeben hatte und die den Vorstellungen der Anwohner weitgehend entsprachen. Insbesondere ging es dabei um den Verzicht auf den Bau von Gehwegen. Davon weicht allerdings die Entscheidung für die Pitztaler Straße ab. Die Gemeindevertretung beschloss in diesem Fall, die Straße mit einer Fahrbahnbreite von 5,05 Meter und einem 1,50 Meter breiten Gehweg zu errichten. Bei lediglich einer Stimmenthaltung hatten sich 14 Gemeindevertreter für den Bau des Gehweges, acht dagegen ausgesprochen. In der Gemeindevertretersitzung und in den Ausschusssitzungen zuvor war intensiv über den Bau von Gehwegen diskutiert worden. Insbesondere Sicherheitsfragen für Kinder und ältere Menschen wurden dabei für den Bau von Gehwegen angeführt, zumal einige der Straßen auf das Sportgelände an der Straße der Jugend zuführten. Dabei hätten für die Pitztaler Straße 93 Prozent der Anwohner eine Bebauung ohne Gehweg gewünscht, kritisierte eine Anliegerin die Entscheidung.