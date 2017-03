Schöneiches Zweite Meister

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Die Volleyball-Männer der TSGL Schöneiche II haben sich vorzeitig die Meisterschaft in der Brandenburgliga und damit den Wiederaufstieg in die Regionalliga Nord gesichert. Sie gewannen beim Turnier in Brandenburg beide Spiele.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557454/

Die Mannschaft von Trainer René Jerratsch siegte sowohl gegen Gastgeber Blau-Weiß Brandenburg als auch gegen Pneumant Fürstenwalde mit 3:0. Dies reichte, um den mit dem 3:2-Erfolg gegen den unmittelbaren Verfolger USV PotsdamII erarbeiteten Acht-Punkte-Vorsprung zu verteidigen und damit den Titel zu holen.

Im ersten Spiel mussten die Schöneicher gegen die Fürstenwalder ran. Trainer Jerratsch hatte seine Männer nach einer eher suboptimalen Trainingswoche zur Vorsicht gemahnt, das Saisonziel Meisterschaft nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und noch einmal zu zeigen, welches Potenzial in dem Team steckt. Die TSGLII war ohne Zuspieler Martin Grüneberg und Mittelblocker Rico Stange, dafür aber mit Co-Trainerin Anja Müller und Jugendspieler Tomek Groß angereist und verfügte so über zwölf Spieler. Dagegen hatte Pneumant-Aushilfstrainer Patrick Powietzka lediglich acht Akteure zur Verfügung.

Die beiden Mannschaften kennen sich schon sehr lange und lieferten sich bisher einige ausgeglichene und spannende Partien. So waren die Männer aus Schöneiche vorgewarnt. Die TSGL II spielte von Beginn an sehr konzentriert und erarbeitete sich Punkt für Punkt einen größer werdenden Vorsprung. Besonders die Effektivität der Schöneicher Angreifer und der Einsatz in der Feldabwehr führten zu einem ungefährdeten 25:15.

Was im zweiten Satz geschah, war für jeden Spieler auf und neben dem Feld ein großes Rätsel. Nach lediglich 13 Minuten stand es 25:8 für Schöneiche. Da lief bei den Fürstenwaldern nichts zusammen. Schöneiches Vizekapitän Thomas Saal zerlegte mit seinen zehn Aufschlägen am Stück das Fürstenwalder Team fast im Alleingang.

Solch ein Ergebnis birgt stets eine Gefahr für den folgenden Satz, aber Trainer Jerratsch wechselte sehr geschickt. Besonders Jugendspieler Tomek Groß nutzte seine Chance, in dem er mit krachenden Angriffen und starken Blockaktionen brillierte. Das Endergebnis lautete 25:16 und damit 3:0 für Schöneiche. Diese Partie sollte als das kürzeste Spiel der Saison in die Geschichte eingehen. In den 51 Spielminuten zeigten die Männer der TSGL II, warum sie ganz oben in der Tabelle stehen.

Damit war klar, dass sich die Männer aus Schöneiche mit dem nächsten Sieg gegen Brandenburg die Meisterschaft sichern können. Die Gastgeber, die nach dem letzten Spiel einiges gut zu machen hatten, stellten einen hoch motivierten Kader von zehn Männer auf das Parkett. "Mit den Fans im Rücken dürfen wir diesen Gegner nicht unterschätzen", stimmte Trainer Jerratsch sein Team ein.

Und die Männer hielten sich daran. Das Erfolgsrezept: Es gibt keinen Startsechser. Jeder Spieler des Teams kann fast eins zu eins durch einen anderen auf seiner Position ohne Probleme ersetzt werden. So spielten zwar drei andere TSGL-Akteure, die Qualität und Einsatzbereitschaft ließen aber nicht nach, wurden zum Teil noch größer. Die Sätze endeten 25:16, 25:17 und 25:20 - mit dem 3:0 stand die Meisterschaft für die TSGL II fest.

Die Freude war sehr groß. Damit belohnte sich die Mannschaft für ihre hohe Trainingsmoral und den großen zeitlichen Aufwand. Zusätzlich zeigte das Trainergespann um René Jerratsch und Anja Müller einmal mehr, wie wichtig eine gute Jungendarbeit im Verein ist. Die Unterstützung beim Spieltag und im Training durch Ole Irrmisch, Max Lange, Noah Lachmund, Pascal Haase, Marc Jelenski, Erik Witt, Tomek Groß und Max Franz hatte einen erheblichen Anteil am Titel.

TSGL Schöneiche II: Johannes Meixner, Aron Leonhardt, Thomas Murach, Robert Brandt, Jan Dombrowski, Tomek Groß, Willy Piweck, Florian Thiel, Thomas Saal, Bastian Grothe, Felix Henze, Felix Schmidt

1. TSGL Schöneiche II2265:1761

2. USV Potsdam II2257:2553

3. Blau-Weiß Brandenburg2238:45 30

4. Elsterwerdaer SV2236:48 28

5. Werderaner VV2238:47 26

6. Pneumant Fürstenwalde2233:46 26

7. SV Schulzendorf2238:48 26

8. Motor Hennigsdorf2232:47 24

9. SV Lindow Gransee II2234:48 23