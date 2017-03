Storkower bieten Spitzenreiter Paroli

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Fußballer des Storkower SC haben im Heimspiel der Landesliga Süd Spitzenreiter Grün-Weiß Lübben lange die Stirn geboten, am Ende aber mit 2:4 (2:2) verloren. Der Gastgeber war bereits in der 3. Minute durch einen schön herausgespielten Treffer von Matondo Vita in Führung gegangen, doch wenig später fiel nach einem Abwehrfehler der Ausgleich.