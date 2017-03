"Nein" aus Geldmangel

artikel-ansicht/dg/0/

Seit mehreren Jahren arbeiten die Gemeinden des Amtes Oder-Welse mit polnischen Kommunen an grenzüberschreitenden Projekten zusammen, seit 2013 im grenzüberschreitenden Aktionsplan. Vor rund zweieinhalb Jahren haben einige Vertreter der Kommunen Verbünde in europäischen Grenzregionen besucht. Seitdem gibt es die Idee, an der deutsch-polnischen Grenze ebenfalls ein EVTZ zu gründen. Lange sei an einem Vertrag gearbeitet worden, mit dem die eher freiwillige Zusammenarbeit auf eine verbindliche Basis gestellt werden soll. Der Amtsdirektor war mit diesen Vorarbeiten beauftragt worden. Jetzt liegt ein Satzungsentwurf auf dem Tisch, über den die Gemeindevertretungen abstimmen sollten. Und darüber, ob man dem internationalen Zweckverband beitreten will. Er hat das Ziel, gemeinsam nach Lösungen für Aufgaben und nach Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen, ob es um die gemeinsame Kita-Unterhaltung oder Maßnahmen im Rettungswesen geht.

Für den Amtsdirektor hat das nach eigener Aussage weniger mit der Geldvergabe zu tun, sondern mit der politischen Dimension. "Wenn man sieht, wie sich die Weltlage verändert und wie sensibel die Lage an der deutsch-polnischen Grenze ist, dann hilft ein solcher Verbund, den Frieden in Europa zu erhalten", sagte Detlef Krause in der Pinnower Gemeindevertretersitzung. Hier fand die Beschlussvorlage Zustimmung bei zwei Enthaltungen.

Im Passow kam schon mal die Frage nach den Kosten bei einem Beitritt, denn das Vermögen soll sich nach dem Jahresbeitrag richten. Wie viel muss eingezahlt werden und wodurch wird das nötige Personal finanziert?", wollte Robin Hardt wissen. Man bediene sich des Personals der Verwaltung des Amtes Oder-Welse, das sicherlich weiter eine wesentliche Rolle spielen wird, sagte Detlef Krause. Die Partner würden an den Arbeitsstunden beteiligt. Die Mitgliedsbeiträge sollen sich nach den Haushaltsplänen der Mitglieder richten, aber nicht mehr als 500 Euro jährlich betragen. Detlef Krause warb um Zustimmung auch mit den sich verändernden Förderbedingungen und der Notwendigkeit einer verlässlichen Zusammenarbeit an der Grenze. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmten die Passower Gemeindevertreter einem Beitritt zu.

Mit Blick auf den Jahresbeitrag lehnten die Schöneberger den Beitritt vorerst geschlossen ab. Die Haushaltslage gibt es nicht her, meinten mehrere Gemeindevertreter. "Für einige Projekte können wir heute schon die Eigenmittel nicht aufbringen", meinte Doris Stöckmann. Der neue Bürgermeister Wilfried Schramm verwies auf die Zukunft: "Vielleicht entschließen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt dafür, statt einen Schnellschuss abzugeben."