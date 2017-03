Höhere Trittsicherheit auf 66 Meter Gehweg

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Vor der Kita "Villa Kunterbunt" an der Straße Kleines Berg in Finow hat die Stadt Eberswalde auf einer Länge von 66 Metern einen bisher unbefestigten Fußweg mit grauen Betonsteinen pflastern lassen - zur Freude der Erzieherinnen um Inke-Karen Finn, der Leiterin der Stätte. "Der alte Weg war eine Stolperstelle für unsere Eltern und Kinder", betont sie.

Der neue Gehweg ist 1,50 Meter breit und wird vom Grundstück der Kita durch einen Rasenbordstein abgegrenzt. Die Arbeiten haben rund 10 000 Euro gekostet und wurden durch die Stadt finanziert, die Eigentümerin der Kita ist, in die 103 Mädchen und Jungen vom Krippen- bis zum Hortalter gehen. "Endlich gibt es vor unserer Tür Trittsicherheit", sagt Inke-Karen Finn. Eine große Unfallgefahr sei gebannt.

Für die Sanierung von Geh- und Radwegen gibt Eberswalde jedes Jahr wenigstens 200 000 Euro aus. Dies trage dazu bei, die Lebensqualität aller Generationen zu erhöhen. Über die Reihenfolge der Investitionen entscheide eine Arbeitsgruppe, in der Ortsvorsteher, Stadtverordnete, Beiratsmitglieder, Vertreter von Verbänden und aus den Fachämtern des Rathauses mitwirken würden. Für 2015 und 2016 seien in diesem Gremium 43 bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung verabredet worden, teilt Nancy Kersten mit, die in der Stadtverwaltung die Pressestelle leitet.

Die Prioritätenliste für 2017 und 2018 liegt noch nicht vor. Die Arbeiten vor der Kita sind auch nicht als Vorgriff darauf zu verstehen, denn dort ging es um einen Neubau, nicht um eine Sanierung.