Beratung zum Müllroser Kulturbeirat

Müllrose (MOZ) In Müllrose soll ein städtischer Kulturbeirat gegründet werden. Am Mittwoch um 19 Uhr wird der Kulturausschuss im Rathaus über das Vorhaben beraten. Das Gremium soll einen offiziellen Charakter erhalten und in der Satzung der Stadt festgeschrieben werden.

Für Reno Hölzke, Vorsitzender des Kulturausschusses und seit Jahren engagierter Befürworter eines solchen neuen Beirates, ist das große Ziel klar: "Es geht um Vorschläge zur Kulturgestaltung in Müllrose aus Müllrose". Jeder werde sicher seine Aufgaben haben - einerseits die hauptberuflichen Angestellten im Haus des Gastes, andererseits die ehrenamtlichen Mitglieder des neuen Beirates. Wo dann die Trennlinie genau verlaufen werde, werde man in den nächsten Beratungen noch festschreiben. Aber die allgemeine Idee sei, dass sich Leute einbringen, die im Schlaubetal leben, die sich hier vor Ort mit einbringen und die auch bereit sind abends und am Wochenende präsent zu sein, erläuterte Reno Hölzke.

Er verweist darauf, dass er bereits im Sommer 2015 für einen solchen Kultur-Beirat geworben habe. Die Stadt hat bereits einen Beirat für das Heimatmuseum und einen mit dem Titel "Schöner unsere Stadt Müllrose". Dieser kümmert sich hauptsächlich um ökologische, gelegentlich auch um historische Themen.

Der Kommunalpolitiker plädierte damals ausdrücklich dafür, dass eine entsprechende Beschlussvorlage zum Aufbau des Beirates Kultur in die Stadtverordnetenversammlung im Spätsommer 2015 durch die Amtsverwaltung eingebracht werden sollte. Dabei betonte er, dass es das Ziel dabei sei, die Verwaltung nicht mit zusätzlichen Pflichten zu belasten, sondern sie vielmehr in ihrer Arbeit zu entlasten. Die Bildung eines solchen Gremiums sei auch in der "Erholungsort-Entwicklungskonzeption Stadt Müllrose" festgeschrieben worden. "Wir gehen jetzt das an, was in dem Papier steht", erläuterte er.

Allgemeines Ziel des neuen Beirats wäre es, jene Anregungen, Ideen und Hinweise zu möglichen kulturellen Aktionen aufzugreifen, zu sammeln, zu überdenken und sie schließlich an die hauptberuflichen Experten in der Amtsverwaltung weiterzuleiten.

Allerdings blieb sein Werben 2015 erfolglos, eine entsprechende Beschlussvorlage wurde durch die Amtsverwaltung bislang nicht in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Nun will man in Rathaus einen neuen Anlauf wagen. "Ich unterstütze die Idee, dafür habe ich mich in den vergangenen Wochen schon mehrfach ausgesprochen", sagte am Montag Müllroses Bürgermeister Detlef Meine auf Anfrage. Mitte Januar hatte er die Konzeption im Rathaus vorgestellt. Die Stadt wolle einen ehrenamtlichen Kreis zum Thema Kultur aufbauen. Der Bürgermeister hatte für Anfang Februar zu einem ersten Treffen im Rathaus eingeladen. "Seit längerem wird beklagt, dass der Veranstaltungskalender für den Erholungsort Müllrose immer ,dünner' wird", erläuterte er. Das Engagement aus dem Haus des Gastes habe in der Vergangenheit stark nachgelassen, aber auch die Zuarbeit von Vereinen und Organisationen sei schon mal besser gewesen. Dies möchte er jetzt ändern. Insbesondere gefragt sind Vereinsvorstände, aber auch kunst- und kulturinteressierte Einwohner. Die Veranstaltung war offen für alle Müllroser.

Zu diesem Treffen erschienen dann 31 Teilnehmer, rund sechs meldeten sich freiwillig für eine Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. In der Aussprache wurden im Februar verschiedene Vorschläge zur Gestaltung des Kulturprogramms vorgetragen - von Lesungen bis zu Jazz-Konzerten. Zur Planung der 2017 anstehenden Stadtfeste versicherte der Bürgermeister: "Sie werden auf jeden Fall stattfinden." Wer Seezauber und Weihnachtszauber vorbereiten solle, wolle man in diesem neuen Gremium beraten.

Die Festschreibung der allgemeinen Ziele werde in den nächsten Sitzungen des Gremiums erfolgen. Dabei setzt der Bürgermeister auf einen forschen Zeitplan, der neue Beirat soll noch im Frühjahr seine Satzung erhalten und dann seine Arbeit aufnehmen können.