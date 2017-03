Kleines Wohngebiet in Hartmannsdorf geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Spreenhagen (MOZ) Um ein kleines Wohngebiet an der Seestraße /Ecke Friedersdorfer Straße in Hartmannsdorf zu entwickeln, wird jetzt ein Bebauungsplan "Seestraße Hartmannsdorf" aufgestellt. Das haben die Gemeindevertreter von Spreenhagen in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Plan, der Baurecht für die Grundstückseigentümer schafft, soll im beschleunigten Verfahren und ohne Umweltprüfung aufgestellt werden, heißt es im Beschluss-Text. Die Kosten sind von den Eigentümern zu tragen.