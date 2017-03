Mehr Schutz für historische Technik

artikel-ansicht/dg/0/

Die Vermutung war schnell geboren: In Zeichen von BER sowie anderer finanzieller und inhaltlicher Belastungen der Landesregierung kommt der Minister auch für vergleichsweise geringe 8800 Euro in die ländlichen Areale des Berliner Umlandes, um ein freundliches Gesicht zu zeigen und entsprechende Fotos zu befördern. Tatsächlich verhält sich die Angelegenheit möglicherweise doch noch etwas differenzierter: Beim Aufeinandertreffen von Vogelsänger und dem ehemaligen Bauminister Reinhold Dellmann - letzterer ist seit 25 Jahren Vorsitzender des Fördervereins für das Agrarmuseum und Barnim-Panorama - tauschten beide zunächst von Mitarbeitern aufgetragene Grüße aus. Vogelsänger bekannte sogleich "Wandlitz ist immer eine Reise wert", was neben Dellmann auch Bürgermeisterin Jana Radant und Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen begeistert aufnahmen.

Anerkennend äußerte sich Vogelsänger über das Finanzierungsmodell des Wandlitzer Fördervereins. Zu den 8800 Euro aus Lottoeinnahmen gesellen sich weitere 4000 Euro Eigenmittel, die der Verein als Spenden einwerben konnte. Ziel der Bemühungen ist es, die unter einem Schleppdach abgestellte landwirtschaftliche Großtechnik besser gegen Witterungseinflüsse zu sichern. Aus diesem Grund soll ein Falttor angeschafft werden. Das könnte im Sommer offen bleiben und wie gewohnt die Durchsicht durch die Freilufthalle mit den vier Mähdreschern verschiedener Epochen sowie einen so genannten Rücketraktor der Marke Deutz gewährleisten. Ab Herbst wird das Tor geschlossen und die Korrosion an den Exponaten möglicherweise verringert. "Wir müssen uns über den Erhalt der Technik Gedanken machen", bestätigte Dellmann in seiner launigen Rede, in der er bereits von einem Nachfolger sprach. "Wir haben Silberhochzeit", sagte er mit Blick auf den Förderverein. "Nachfolgen regelt man erst mit der Goldenen Hochzeit", gab indes Bürgermeisterin Radant zurück.

Rückblickend auf die vergangenen 25 Jahre des Fördervereins zeigte sich Dellmann zufrieden. "Wir waren 20 Jahre lang mit dem Neubeginn beschäftigt und können mittlerweile mit weiteren Themen neue Akzente setzen." Dazu zählt beispielsweise das Treffen der Barnimer Ortschronisten, das am Wochenende immerhin 100 Personen nach Wandlitz führte. Dellmann regte aber auch an, über den Erhalt der Technik nachzudenken. "Aus unserer Sicht steht zunehmend die Frage nach einem Depot im Raum. Irgendwann wird es keine Modelle älterer Technik mehr geben, dann wäre es zu spät", sprach Dellmann den Minister direkt an. Dieser fasste die nächste Förderperiode nach 2019 ins Auge. Dann wären die Richtlinien neu zu überdenken, so seine Vermutung.