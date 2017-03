Ruine in Golzow wird abgerissen

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Seit vielen Jahren bemüht sich die Gemeinde Golzow darum, dass die Ruine der ehemaligen Firma "Holzbau Hempel" am südöstlichen Dorfeingang verschwindet. Jetzt sind diese Bemühungen von Erfolg gekrönt, informierte Bürgermeister Frank schütz. In Kooperation mit der Kreisverwaltung ist es gelungen, dass der Eigentümer, das Land Nordrhein-Westfalen, den Abriss der Ruinenlandschaft veranlassen wird. Es gibt entsprechende Auflagen zur Bodenuntersuchung und Schadstoffbeseitigung, so Schütz.