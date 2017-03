60 Jahre bei der Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Artur Hähnel ist bereits seit sechs Jahrzehnten Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde. Deshalb wurde der 81-Jährige jüngst bei der Jahreshauptversammlung auch entsprechend geehrt: mit der Medaille für Treue Dienste in Gold. Überreicht wurde ihm diese und die dazu gehörige Urkunde von Ortswehrführer Alexander Schmidt.

Die Medaille in Gold ging ebenfalls an Heinz Knoll, der auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann. Die Ehrung in Silber für 30 Jahre im Ehrenamt erhielten Brunhilde Kinker, Bernd Schmidt und Christian Höfs.

Bronze für 20 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr bekam Mandy Strenzel. Gewürdigt wurden zudem Gloria-Angelia Sell und Danny Rühl, die seit zehn Jahren dabei sind, mit der Treuemedaille in Kupfer.

Als Feuerwehrfrau bzw. -mann aufgenommen wurden an dem Tag Alisea Neuhoff, Tobias Fabian, Manuel Nicko, Jan Schmidt und Maximilian Bihn. Als Anwärter konnte Wehrführer Alexander Schmidt dann Chris Mattias und Thomas Böttcher ernennen. Darüber hinaus durften sich Oliver Brandt über die Beförderung zum Hauptlöschmeister und Andreas Jänicke zum 1. Hauptbrandmeister freuen.