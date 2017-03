Psychosoziale Hilfen beziehen neue Räume

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Klienten und Mitarbeiter der Tagesstätte "Ars Vivendi" und des Ambulant Betreuten Wohnens der Psychosozialen Hilfen der Wichern Diakonie haben im Gemeindezentrum Neuberesinchen neue Räume bezogen. Die feierliche Eröffnung mit einem Programm und Rundgängen für interessierte Besucher in der Berendsstraße 1 fand am Freitag statt.

Die Angebote richten sich an erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung und (oder) einer Abhängigkeitserkrankung, die Unterstützung in der Gestaltung ihres Tages benötigen. 16 Klienten besuchen an unterschiedlichen Tagen in der Woche die Tagesstätte. 77 Menschen werden zurzeit durch die Mitarbeiter des Ambulant Betreuten Wohnens begleitet.

Mehr Informationen sind unter: www.wichern-ffo.de/aktuell/berichte zu finden.