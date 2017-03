Brandopfer danken ihren Helfern

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In der Nacht zum 5. Februar haben Christine Dietrichs und Simone Peter nicht nur ihr Haus, sondern auch ihr Zuhause verloren. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, zusätzlich mussten Einsatzkräfte aus den Nachbargemeinden Neuenhagen und Altlandsberg zur Hilfe geholt werden. Das Feuer ist vermutlich in der Küche ausgebrochen, Schuld war nach dem aktuellen Ermittlungsstand wohl eine defekte Steckdose. Die Flammen ergriffen den Dachstuhl, das Haus brannte fast vollständig aus. Die beiden Frauen konnten sich zwar unversehrt aus dem brennenden Haus retten, doch nun haben sie gar nichts mehr.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557467/

Doch sie haben nicht mit der Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen gerechnet - allerorts sammelten Menschen Kleidung, Handtücher, Bettwäsche. Auch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung waren sofort zur Stelle, um zu helfen. Nun ist der Brand schon einige Wochen her, doch der Schock sitzt immer noch tief. Derzeit leben Christine Dietrichs und Simone Peter in dem kleinen Haus auf dem Grundstück, in dem eigentlich Simone Peters Tochter lebt, sie ist übergangsweise ins Hotel gezogen. Als Möbelkraft in Vogelsdorf von diesem Vorfall hörte, war für Hausleiterin Gesa Heinrichs sofort klar, dass das Team gerne helfen will. "Ich habe in den Medien davon gehört und gelesen und als ich dann von Frau Heese von der Gemeindeverwaltung kontaktiert wurde, haben wir die beiden Frauen eingeladen", sagte die Hausleiterin. Sie überreichte Simone Peter und Christine Dietrichs einen Gutschein über 2500 Euro, der dabei helfen soll, es sich wieder schön wohnlich zu machen. Mit dieser Geste haben die beiden Fredersdorferinnen nicht gerechnet und ihnen war die Dankbarkeit deutlich anzusehen. "Wir möchten uns bei allen Helfern bedanken", sagten sie tief bewegt.