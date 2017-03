Wildgans wird auf Seuchen untersucht

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Spaziergänger haben in der Gartenstraße in Beeskow am Sonnabend eine eine tote Wildgans gefunden. Wegen der Berichte über Vogelgrippe in Brandenburg meldeten die Spaziergänger ihren Fund der Feuerwehr Beeskow. Die erschien laut Stadtbrandmeister Alexander Voigt in Schutzmontur und mit einer Kadaverbox bewaffnet. Das tote Tier wurde anschließend dem Veterinäramt Oder-Spree überstellt. Dieses hat das Tier in das Landeslabor nach Frankfurt (Oder) weitergeleitet. Dort wird der Vogel standardmäßig auf verschiedene Erkrankungen, darunter die Vogelgrippe, untersucht, teilt eine Mitarbeiterin des Veterinäramts mit.