Drei Verletzte bei Fettexplosion

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Drei Verletzte und 10 000 Euro Schaden hat es bei einer Fettexplosion in einer Wohnung im dritten Stock eines Blocks an der Alexander-von-Humboldt-Straße 6 im Leibnizviertel gegeben, zu der die Brandschützer am Sonntag kurz nach 19.30 Uhr gerufen wurden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hat ein 20-Jähriger, der sich in der Küche aufhielt, schwere Verletzungen erlitten. Die beiden weiteren Bewohner, eine 31-Jährige und ihr einjähriger Sohn, wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. "Die Kriminaltechniker haben die Brandortuntersuchung übernommen, die Ermittlungen der Kripobeamten zur Ursache und zum Ablauf dauern noch an", sagt Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost.