Weniger Wasser zum Versickern

Eisenhüttenstadt (MOZ) In ganz Deutschland war der Winter 2016/2017 überdurchschnittlich trocken, sonnig und etwas zu mild. Bisher liegt der Niederschlagswert auch hier unter dem langjährigen Durchschnitt. Doch was bedeutet das für die Trinkwasserreserven? Zu spüren ist die Niederschlagsarmut allemal.

Zentimeter für Zentimeter: Axel Kalisch vom Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue hat am Montag den Grundwasserspiegel an einem Richtpegel nahe des Pohlitzer Wasserwerkes geprüft.

Behutsam lässt Trinkwasserversorgungstechniker Axel Kalisch an einem der Richtpegel am Wasserwerk Pohlitz das Maßband in das Rohr. Nach gut neun Metern ist das Grundwasser erreicht. "Dann pfeift das Gerät, weil die Luft verdrängt wird", erklärt der junge Mann vom Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) "Oderaue". Vor ein paar Wochen hätte es sicherlich erst später gepfiffen, denn da fehlten noch etliche Millimeter Niederschlag. "Wir messen hier regelmäßig", sagt Kalisch, während er die rote Kappe wieder auf das unscheinbare Rohr mitten im Wald steckt und zurück zum Wasserwerk geht.

Ohne den vielen Regen im Februar, wo in der Region an einem Tag ganze 27 Millimeter herunterkamen, wäre der Niederschlagswert für den hydrologisch Winter hierzulande sehr deprimierend. Derzeit sind im Verbandsgebiet des TAZV "Oderaue" von November bis einschließlich Februar knapp 176 Millimeter gefallen. Der mittlere, über dreißig Jahre gemessene Niederschlagswert liegt jedoch bei zirka 245 Millimetern. Nun fehlen zwar noch der März und der April, um endgültige Aussagen treffen zu können, denn diese beiden Monate gehören zum hydrologischen Winter, aber die Differenz von knapp 70 Millimetern müsste erst einmal ausgeglichen werden. "Es deutet sich an, dass wir wieder unter dem langjährigen Mittelwert bleiben", sagt Heike Herrmann, Geschäftsführerin des TAZV "Oderaue". Neu ist dieser Sachverhalt für sie nicht. Im Jahr 2015 wurden im Winter gerade einmal 75 Prozent des langjährigen Durchschnittswertes erreicht, ein Jahr zuvor waren es mit 65 Prozent sogar noch weniger.

Fakt ist, die Niederschlagsbilanz in den Wintermonaten war bereits in drei von den letzten fünf Jahren negativ. Im hydrologischen Sommer (Mai bis Oktober) jedoch lagen die Werte oft über dem dortigen mittleren Durchschnittswert von 320 Millimetern.

Dann ist doch alles gut, mag manch einer denken. Der Sommer macht das Minus des Winters weg, die Trinkwasserreservoirs füllen sich wieder. Doch das ist falsch, denn die Niederschläge, die in den warmen Monaten herunterkommen, verdunsten schneller und werden von den Pflanzen benötigt. Zum Auffüllen der Grundwasserreserven taugt der Sommer nicht. Die Wassermassen können gar nicht erst in die Tiefe vordringen und Schicht für Schicht gefiltert werden.

Entscheidend für die Grundwasserneubildung war und bleibt der Winter. Bis die Schneeflocke oder der Regentropfen irgendwann aber wieder aus dem Wasserhahn kommt, vergehen mehrere Jahre. Dass die Winter vergleichsweise trocken waren, hat sich auch auf die Wasserstände ausgewirkt. Im vergangenen Jahr lagen sie auf dem Niveau vom Herbst 2010, heißt es aus dem Wasserverband. Allerdings wurden zuvor auch schon tiefere Grundwasserstände gemessen. Und hinzu kommt, die aktuellen Veränderungen des Wasserspiegels sind im Verhältnis zur Größe des Reservoirs eher gering. Die Trinkwasserschutzzonen sind insgesamt knapp 42 Quadratkilometer groß. Die Wasserfassung Pohlitz hat eine Schutzzone von 18 Quadratkilometern, die von Rautenkranz kommt auf etwa 24 Quadratkilometer. "Untersucht beziehungsweise beobachtet werden aber insgesamt 132 Quadratkilometer, also zirka ein Drittel des gesamten Verbandsgebietes, das rund 400 Quadratkilometer groß ist", sagt Verbandschefin Heike Herrmann und fügt hinzu: "Es besteht derzeit und auch in den nächsten Jahren keine Gefahr, dass das Grundwasser bei uns knapp wird." Allerdings beobachte man die Entwicklung ganz genau. Möglicherweise müsste man irgendwann tiefere Brunnen errichten. Derzeit sei der tiefste etwa 100 Meter.

Beim Trinkwasser- und Abwasserzweckverband werden die Wasserstände an mehr als 100 Pegeln regelmäßig überprüft, aufgeschrieben und schließlich ausgewertet. Von 2007 bis 2013 lagen die Jahresniederschlagsmengen dort insgesamt noch über den langjährigen Durchschnittswerten - vor allem durch die Sommerniederschläge. 2015 und 2016 aber nicht mehr.