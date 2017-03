Birken als Staubschleudern

artikel-ansicht/dg/0/

Lawitz (MOZ) Birken mögen schöne Bäume sein, doch wenn mehrere Exemplare nebeneinander stehen und noch dazu in der Nähe von Wohnhäusern, dann können sie auch zu einer Belastung werden. So ist das in der Hauptstraße in Lawitz, wo mehrere Birken die Fahrbahn säumen. Doch spätestens wenn die Bäume blühen, sich die Blütenstände ausbilden, dann ist der Ärger groß. Die Pollen und Blüten werden durch den Wind verteilt, lagern sich als feine Staubschicht in und an den Häusern nieder. Sogar Regenrinnen werden verstopft. Putzen hilft da kaum. Anwohner haben deshalb eine Unterschriftenliste gestartet mit dem Ziel, dass die Bäume gefällt werden und die Staubschleudern entfernt werden.