Familienfest rund um das Rathaus

Panketal (MOZ) Beim Panketaler Rathausfest mit einem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 8. April, können sich von 10 bis 16 Uhr auch Einzelpersonen mit ihren Hobbys ebenso wie Unternehmen vorstellen. Anmeldungen sind bis zum 31. März möglich.

Im Mittelpunkt des Festes stehen wie in den vergangenen Jahren wieder Kinder, Familien und Senioren. Für sie wird ein spezielles Unterhaltungsangebot zusammengestellt. Außerdem öffnet auch die Gemeindeverwaltung mit ihrem gesamten Dienstleistungsangebot ihre Türen für die Panketaler Bürger. Ausgedehnt werden soll das Programm durch Stände von Ausstellern und Menschen mit besonderen Hobbies auf den traditionellen Aktionsflächen im, vor und neben dem Rathaus. Die Präsenz der Aussteller soll dem Charakter der Veranstaltung als Familien- und Kinderfest Rechnung tragen.

Wer sein besonderes Hobby oder sein Unternehmen vorstellen will, kann sich per E-Mail oder Brief unter c.wilke@panketal.de oder unter der Telefonnummer 030 94511212 bei Christina Wilke melden und über den konkreten Flächenbedarf beziehungsweise die Aufstellung eines Standes informieren. Standgebühren werden nicht erhoben. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme als Aussteller besteht nicht. Die Öffentlichkeitsarbeit für das Fest übernimmt die Gemeinde.