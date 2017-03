Forscher rät zu höherem Tempo bei Kohleausstieg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Eine von den Bündnisgrünen in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Schluss, dass Brandenburg die Braunkohle spätestens ab 2030 nicht mehr braucht. Ein Festhalten an dem Energieträger würde demnach den Strom für die Bürger sogar unnötig teuer machen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557474/

Welchen Energiemix sollte das Land Brandenburg im Jahre 2030 haben? Und welche Weichen sind heute zu stellen, um dafür gut gerüstet zu sein? Das sind die zentralen Fragen der am Montag vorgestellten Expertise von Jochen Twele, Professor an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft.

Ausgangsbasis für seine Überlegungen ist die Energiestrategie 2030 der Landesregierung. Darin festgeschrieben ist einerseits der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien in Brandenburg, andererseits aber auch ein Festhalten an der Kohleverstromung.

Beides vertrage sich nicht miteinander, argumentiert Twele mit Verweis auf mögliche Szenarien für das Jahr 2030. Das Ergebnis wären Überkapazitäten, so der Forscher. Zu bedenken seien zudem die Klimaziele, zu deren Einhaltung sich das Land verpflichtet habe. Da es inzwischen keine ernsthaften Versuche mehr gebe, die Kohle etwa mittels CCS-Technik "grüner" zu machen, müssten die märkischen Kraftwerke im Jahre 2030 aus Klimaschutzgründen mit stark gedrosselter Leistung fahren.

Diese Eckpunkte waren nun für Twele Anlass, im Auftrag der Grünen einmal durchzurechnen, wie Brandenburg im Jahre 2030 ganz ohne Kohle dastehen würde. Ausgezeichnet, so sein Ergebnis. In dem entworfenen Szenario wird das energiehungrige Berlin zur Hälfte aus Brandenburg mitversorgt, darüber hinaus verzichtet die Mark jedoch auf Exporte im großen Stil. Unter dem Strich stehe dann ein Anteil von rund 80 Prozent erneuerbarer Energien. Der Rest werde etwa mit Gas, Biomasse und Öl bestritten. So sei an 365 Tagen im Jahr eine sichere Versorgung ohne Kohle garantiert, beteuert Jochen Twele. "Sie würde uns in dem Mix auch deshalb nicht helfen, weil sie nicht schnell regelbar ist."

Die Wirtschaftsexpertin der Grünen im Landtag, Heide Schinowsky, nutzte das Ergebnis der Studie für einen Appell an die Landesregierung, ihre eigene Energiestrategie ernst zu nehmen. "Sie geht ja in die richtige Richtung. Aber jetzt brauchen wir das Bekenntnis zum Kohleausstieg." Mit Blick auf die anstehende Novellierung der Strategie rief sie Rot-Rot dazu auf, dem neuen Kraftwerksbetreiber in der Lausitz reinen Wein einzuschenken: "Es wird keine neuen Tagebaue geben."

Jochen Twele setzt sich in der Studie intensiv mit den Argumenten der Landesregierung für die Kohle auseinander - und sieht sie allesamt entkräftet. So kritisiert er das postulierte Ziel des Landes, auch über 2030 hinaus ein großer Energieexporteur zu sein. "Es ergibt keinen Sinn, dass eine Alu-Hütte in Bochum Strom aus Brandenburg erhält", sagt er. Wolle man daran festhalten, müssten die Netze massiv ausgebaut werden. "Das würden die Bürger in Brandenburg über einen höheren Strompreis bezahlen", gibt Twele zu bedenken.

Sehr überzeugt zeigt er sich auch in Sachen Energiespeicher. Die Landesregierung sagt stets, dass man die Kohle brauche, so lange es diese Speichermöglichkeiten für die Erneuerbaren nicht gibt. "Hier sind unzählige Projekte in der Anwendungsforschung. Mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen sind diese Techniken im Jahre 2030 marktreif", ist sich Twele sicher.