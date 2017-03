Vom Enkel, der gar kein Enkel ist...

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557475/

In Liebenberg meldete sich eine Enkelin bei einem Senior. Eine solche hatte er zwar, doch die ist gerade erst vier Jahre jung und konnte somit die Anruferin nie und nimmer gewesen sein. Als der Liebenberger die Anruferin mit dieser Tatsache konfrontierte, wurde auch hier das Gespräch abrupt abgebrochen. Aus eben diesem aktuellen Anlass hatte die Christliche Bürgerhilfe Löwenberg (CBL) den Revierpolizisten eingeladen, damit er ihre Mitglieder und alle Interessierten über diese perfide Abzocke von Senioren informiert und Fragen beantwortet. "Denn es kann jeden, überall und zu jeder Zeit treffen", so Franz.

"Die Masche ist einfach, doch dahinter verbirgt sich eine richtig große Organisation, die diese Straftaten akribisch und mehr als professionell vorbereitet und ausführt", so der Polizist. Die kleinsten Einheit bestehe dabei aus drei Personen. Eine, die gezielt nach Opfern Ausschau halte, eine Zweite, die redegewandt telefoniere, und eine Dritte, die zum Treffpunkt fahre und das Geld kassiere. "Die nehmen einfach nur das Telefonbuch in die Hand und suchen gezielt nach alten Namen, also Erna, Elfriede, Hedwig, Alfred, Adolf oder Wilhelm. Das sind Vornamen, die darauf schließen lassen, dass es sich um ältere Personen handelt." Dann beginnt der Telefondienst. "Die Leute sind super geschult und reden jeden in Grund und Boden", so der Polizist weiter. Dabei nutzen sie das Telefonat, um eine Vertrauensbasis aufzubauen.

Das erste Etappenziel ist erreicht, wenn der Angerufene den Namen akzeptiert und sich auf das Gespräch einlässt. "Die meisten merken gar nicht, dass sie dabei ausspioniert werden", so der Polizist weiter. Ganz nebenbei werde im Verlauf der Unterhaltung das Gespräch dann auf das Thema Geld gelenkt, das heute auf einer Bank ja eigentlich gar nicht mehr sicher sei und sowieso keine Zinsen bringe, weshalb es besser sei, es zu Hause aufzubewahren.

Auch nach Wertgegenständen, beispielsweise der Halskette oder Uhr werde gefragt. Ein weiterer Erzählstrang des Anrufers ist dann der Hinweis auf seine persönliche Situation. Die Palette der Inhalte ist weit gefächert und reicht von der Krankheit, die eine teure Operation notwendig mache, die aber von der Krankenkasse nicht vollends übernommen werde, über den Bau eines Hauses, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Einkauf in eine Firma als möglicher Teilhaber bis hin zu Schulden, die schnellsten getilgt werden müssen. "Das gipfelt dann in der Frage nach der finanziellen Unterstützung", so Hardy Franz weiter.

Weiter geht es mit Gesprächen, die in immer kürzeren Abständen kommen und durch die ein zeitlicher Druck aufgebaut wird. Der Enkel ruft angeblich aus dem Krankenhaus an, weil die OP nun doch schneller als erwartet anstehe, oder die Anteile zum Einkauf in die Firma schnellstmöglichst eingezahlt werden müssen, oder die Wohnung weg sei, wenn keine Anzahlung geleistet werde.

Dann folgt Schritt drei der Aktion Enkeltrick, der Enkel selbst kann nicht kommen, weil er noch zu einer ärztlichen Untersuchung müsse oder eine Notartermin anstehe. Deshalb komme ein Freund oder Bekannter, um das Geld abzuholen.

Spätestens in dem Augenblick sei ein Anruf bei der Polizei ratsam, sagte Franz und bat die Senioren, sich davor nicht zu scheuen.

Zahlreiche Teilnehmer der Gesprächsrunde konnten tatsächlich schon über Anrufe, teilweise sogar Anrufterror berichten. Es klingelt und der Hörer wird wieder aufgelegt, oder jemand spricht in einer fremden Sprache. "Das könnten auch Kontrollanrufe sein, um festzustellen, ob jemand zu Hause ist", so die Erklärung von Hardy Franz. Eine Dame erzählte, dass sie nach dem Tode ihres Mannes umgezogen sei und in der neuen Wohnung sogar eine neue Telefonnummer erhalten habe, und trotzdem wären regelmäßig Anrufe eingegangen und hätten die Anrufer nach ihrem Mann gefragt.

Auch von den allseits bekannten Gewinnanrufen, bei denen erst eine Bearbeitungsgebühr zu zahlen sei, damit der Gewinn überwiesen werden kann, konnten die Grüneberger Senioren berichten. "Achtung! Vorsicht auch in diesen Fällen", riet Franz.

Doch was machen, wenn der Telefonterror kein Ende nehmen will? Drei oder vier Anrufe pro Tag und das über Wochen. Da konnte auch Franz nur raten, sich mit der Telefongesellschaft in Verbindung zu setzen und möglicherweise eine neue Nummer zu beantragen. Ursula Schatte hat solche Erfahrungen schon gemacht und deshalb mittlerweile eine Trillerpfeife neben dem Telefon zu liegen. "Einmal kräftig Luft holen und pfeifen, das mögen die gar nicht und das merken die sich auch", hat sie die Erfahrung gemacht.