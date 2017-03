Doppelschlag nach der Pause entscheidet

artikel-ansicht/dg/0/

Stahnsdorf (MOZ) Zum Hinrunden-Abschluss in der Fußball-Brandenburgliga haben die B-Junioren des FC Schwedt beim neuen Tabellenführer RSV Stahnsdorf mit 1:4 verloren.

Es scheint zur Mode zu werden, den letzten Spieltag der Hinrunde nach der Winterpause auszutragen (siehe Bundesliga). Während das Wetter der zurückliegenden Wochen keine optimale Großfeld-Vorbereitung bei den Schwedtern zuließ, hatten die Rand-Berliner in dieser Beziehung wegen der Kunstrasenplätze maximale Vorteile. Allein darauf lässt sich die Niederlage beim neuen Liga-Spitzenreier aber nicht schieben.

Bei herrlichem Frühlingswetter startete der Gast mit viel Elan in die Partie. Gleich die erste Kombination schloss Christian Staatz zur 1:0-Führung der Oderstädter ab (5.). "Noch weitere 20 Minuten ließen unsere Jungs keine entscheidenden Spielaktionen und nur eine Großchance der Gastgeber zu, sodass den Eintracht-Spielern bis dahin nur die Flucht in lang geschlagene Bälle blieb", lässt Coach Uwe Zenk die erste halbe Stunde Revue passieren.

Mit viel Laufaufwand erarbeitete sich der Gast ein Übergewicht im Mittelfeld. Nach einem unnötigen Ballverlust verloren die FCS-Spieler dann aber im Strafraum den Überblick und brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Ein bisschen ungeschickt wurde an der Strafraumgrenze ein gegnerischer Spieler zu Fall gebracht. Den folgenden Elfmeter verwandelte Niclas Donatz sicher zum 1:1 (32.). Mit diesem Ausgleichstreffer verloren die Schwedter den Spielfaden - mit der Souveränität war es dahin. Unentschieden ging es dennoch in die Pause.

Der Rest ist schnell erzählt: Hätte Staatz nach tollem Zuspiel von Nico Hanse die "Hundertprozentige" genutzt, dann wäre das Spiel eventuell anders verlaufen - natürlich ist dies spekulativ, "aber irgendwie wirkte diese Aktion wie ein Weckruf für die Gastgeber und eher lähmend für unser Team", so Zenk.

Mit zunehmender Ballsicherheit erlangte die Heim-Elf ein Übergewicht und drängte den Gast in dessen Hälfte. Zu viele Fehlpässe, keine Entlastung der Abwehr, Torwartabschläge direkt zum Gegner, passives Zweikampfverhalten vor und im eigenen Strafraum - es war eine Frage der Zeit, ehe der RSV das Spiel für sich entscheiden würde.Der Doppelschlag nach knapp einer Stunde - als Folge einer Summe von Fehlern der FCS-Jungs - sorgte für die Vorentscheidung (Laurenz Markula, Benedikt Metzdorf/beide 57.). Bis auf eine Torchance, als Miguel Hartwigs Volleyschuss nach Staatz-Eckball direkt in den Armen des Eintracht-Torhüters landete (79.), gab es vom Gast nichts Nennenswertes mehr zu berichten. Das 4:1 (Donatz/63.) war am Ende ein gerechtes Ergebnis.

Zum Rückrundenstart geht es für die Jungs aus der Oderstadt am Sonnabend zum SV Babelsberg II (Hinspielresultat 2:2).

Schwedt: Maurice Bäuerle, Tom Bölk, Nico Hanse, Lukas Schmiedel, Miguel Hartwig, Christian Staatz, Rafal Blaz (49. Felix Seidel), Ole Löffler (59. Lukas Drews), Bjarne Zenk, Hannes Wolff, Markus Heise