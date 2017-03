Volltreffer mit Musical-Melodien

artikel-ansicht/dg/0/

Mit einem bunten Reigen bekannter Melodien entführte das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde am Sonntagnachmittag sein Publikum in die Welt der Musicals: Ob "West Side Story", "Die Schöne und das Biest" oder "Anatevka" bis hin zu Abba und den Beatles - die Medleys kamen an und zauberten in die Gesichter der Zuhörer mehr als nur ein Lächeln.

"Es macht uns so viel Spaß zu spielen", sagte Oboistin Katrin Zimmermann. "Ich hoffe, man spürt das auch." Sie erntete viel Beifall, zumal sie auch mit interessanten Informationen und kleinen Episoden zu den Musicals charmant und locker durchs Programm führte.

Als die Sopranistin Alexandra Broneske mit "I feel pretty" aus der "West Side Story" zum ersten Mal singend und tanzend durch die Reihen schwebte, wurde der Applaus noch kräftiger. Mit wunderbarer Stimme und bezauberndem Lächeln wickelte sie die Gäste sozusagen um den kleinen Finger. Ob als "Eliza Doolittle" aus "May Fair Lady", "Elisabeth" oder kratzbürstige "Kate" flirtete sie mit dem Publikum und hielt ihm beim Zungenbrecher "Supercalifragilistic" aus "Mary Poppins" auch mal das Mikrofon zum Mitsingen hin - was natürlich zum Scheitern verurteilt war, aber mit herzlichem Lachen quittiert wurde.

"Ich bin zum ersten Mal hier in Schöneiche", gestand die Künstlerin nach ihrem Auftritt, "und es war wunderbar. Ich liebe die Nähe zum Publikum und mag die Kommunikation auch während des Singens und Spielens." Sie brauche die Resonanz und käme auch gern wieder.

"Sie war der Höhepunkt hier in Schöneiche", sagte Hans-Joachim Kuka aus Erkner nach dem Konzert und sprach die Sängerin direkt an. "Meine Frau und ich haben schon viele Konzerte in unserer Region erlebt, auch von diesem Orchester. Immer anders, immer gut. Aber heute sind wir total begeistert. So frisch und mitreißend, einfach zauberhaft!"

Nächstes Gastspiel in der Schlosskirche: Lieder und Intermezzi von Mozart und seinen Zeitgenossen mit dem Duo "con emozione", am Sonntag, 16 Uhr; Karten unter Tel.: 030 6491105