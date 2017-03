Storch wurde auf der Kirche geräuchert

artikel-ansicht/dg/0/

Seit wann nisten die Lebuser Störche eigentlich auf bzw. an der Kirche? Ganz genau wissen es die älteren Herren in der Runde auch nicht. Es sei "irgendwann in den 70-er Jahren" gewesen, als ein Storch im Frühjahr sein Nest auf dem Schornstein der Kirche baute - und damit das Heizen unmöglich machte, erinnern sich die Feuerwehrleute aus der Alters- und Ehrenabteilung der Lebuser Wehr.

"Ende der 70-er hat Schlosser Famulla dann eine Blechplatte überm Schornsteinzug als Nisthilfe angebracht. Da drauf hat der Storch gebrütet. Das Wagenrad, das auf dem Kirchendach daneben befestigt worden war, blieb unbesetzt", erinnert sich Wilfried Scholz. Der heute 76-Jährige hat schon damals als Feuerwehrmann beim Herrichten der Nisthilfe mit angepackt.

Obwohl damals noch ein Kind, ist Ralf-Tore Fabig in dem Zusammenhang besonders eines in Erinnerung geblieben: "Der Storch ist sogar sitzen geblieben, als die Kirche geheizt wurde! Der wurde beim Brüten geräuchert und wir hatten einen Schwarz- anstelle des Weißstorches", sagt der Lebuser Amtsbrandmeister lachend.

Bevor die Störche im darauffolgenden Frühjahr wiederkamen, sei das Nest im Februar 1981 dann vom Schornstein genommen und auf der Linde neben der Kirche eine neue Nisthilfe gebaut worden, wissen die Feuerwehr-Senioren ganz genau. Denn sie hatten die Aktion damals in Regie.

"Mit unserer nur zehn Meter langen Anstell-Leiter war das nicht so leicht. Was anderes hatten wir damals nicht. Den Rest bis zur großen Astgabel sind wir den Stamm hoch gekrochen", berichtet Gerhard Wolff (77). Der Lebuser erinnert sich noch gut, wie er zuvor ein altes Ackerwagenrad von seinem Metall-Außenreifen befreit hatte, um die Gefahr des Blitzeinschlags für Adebars zu minimieren. Über die Feuerwehrleine hätten seine Kameraden ihm das Wagenrad und die Unterleghölzer fürs Nest mehr als 17 Meter nach oben geschickt, wo er alles sturmsicher verdrahtet habe, sagt Wolff.

Ralf-Tore Fabig hat die Aktion mit seinen Mitschülern vom Schulhof der Polytechnischen Oberschule (POS) aus verfolgt, die sich damals noch an der Kirche befand. Es sei an einem Sonnabend Vormittag gewesen. "Zu der Zeit hatten wir da ja noch Unterricht", erinnert sich der Lebuser. Die Freude sei groß gewesen, dass der Storch das neue Nest angenommen hat, sagen die Feuerwehr-Senioren. "Das Reisig zum Nestbau hat er sich damals und später aus dem Pappelwald der Familie Schmatus an der Küstriner Chaussee geholt", weiß Werner Lehmann (86), der in der Nähe wohnt.

Bis zur Wende haben die Lebuser Feuerwehrleute ihren Störchen regelmäßig die Ein- und Ausflugschneise zum Horst frei geschnitten - mit einer geliehenen, 18 Meter langen Anhängeleiter. 1993 sei das Holz des alten Wagenrades dann so morsch gewesen, dass selbiges auseinander fiel - eine Gefahr für die Fußgänger auf dem Bischofsplatz und der Schulstraße, erzählt Rainer Fabig. Der 74-Jährige war damals als ABM-Kraft an der Erneuerung der Nisthilfe in der Linde beteiligt.

"Da hatte unsere Feuerwehr gerade erst ihre Anhängeleiter bekommen. Mit der haben wir die Tragehölzer und altes Nest-Material hochgebracht, damit der Storch riecht, dass das seins ist", berichtet der Lebuser. Alle drei Jahre hätten die Stadtarbeiter dann das Nest noch frei geschnitten - bis Mitarbeiter der Landeslehrstätte für Naturschutz die Nestpflege übernahmen, so Fabig weiter. Wie er sind auch die anderen Feuerwehrsenioren nun gespannt, ob der Storch auch den neuen Horst vor der Kirche annehmen wird.