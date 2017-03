Naturschützer helfen Amphibien

artikel-ansicht/dg/0/

Um den Tieren zu helfen und sie davor zu bewahren, überfahren zu werden, versammeln sich am Sonnabend mehr als 20 Frankfurter im Buschmühlenweg. Rechts und links jenes Weges, den die Tiere vom Bahndamm in Richtung Oderwiesen nehmen, spannen sie einen 380 Meter langen grünen Folienzaun. Alle paar Meter buddeln sie Eimer ein, die mit Schaumstoff ausgepolstert sind. "Wenn die Kröten ankommen, hüpfen sie am Zaun entlang und fallen in die Eimer", erklärt Nico Brunkow.

Der Schaumstoff saugt sich mit Flüssigkeit voll und sorgt dafür, dass die Kröten sich an warmen Tagen darunter verstecken können und nicht vertrocknen. Die Helfer legen auch Stöcke in jeden Eimer, damit Laufkäfer und andere flugunfähige Insekten wieder herausfinden. "Die Eimer werden zweimal täglich kontrolliert und die Kröten über die Straße gebracht", erklärt Nico Brunkow. Da die Kröten auch gezählt werden und deren Art bestimmt wird, bittet der Nabu, die Kröten nicht selbsttätig über die Straße zu bringen. "Auch lohnt es nicht, die Eimer zu klauen, denn die haben Löcher und sind für den Bau zu Hause nicht zu gebrauchen", ergänzt der Naturschützer schmunzelnd. Der Zaun bleibt jetzt bis zu acht Wochen stehen, damit sowohl Früh- als auch Spätaufsteher sicher über die Straße gelangen.