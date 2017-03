Sorge um Erhalt alter Obstsorten

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Großen Andrang finden immer die Obstveredlungsseminare in Müncheberg. Die Resonanz auf solche Angebote täuscht darüber hinweg, dass sich in Sachen Erhalt der Obstbau-Versuchsstation durch das Land bislang kaum etwas zum Besseren gewendet hat.

Gartenbesitzer, interessierte Laien und Mitarbeiter von Baumschulen oder Gärtnereien haben dem "Apfelpapst" am Sonnabend wieder ihre Aufwartung gemacht. Für 20 Euro war der Wissensdurstige dabei: bei einem Veredlungsseminar, das der Leiter der Landes-Obstbauversuchsstation in Müncheberg, der Pomologe Dr. Hilmar Schwärzel, und seine Helfer mittlerweile seit 29 Jahren anbieten.

Inzwischen unter erschwerten Bedingungen - denn noch in keinem Jahr war die Vorbereitung so problematisch wie 2017, da für die Station allein das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) das Sagen hat. Noch im Vorjahr kündigten Pressemitteilungen der agrathaer GmbH - im Auftrag des LELF tätig - solche Seminare der Öffentlichkeit an. Jetzt muss der Eingeweihte auf der LELF-Seite im Internet selbst suchen, ob etwas im Angebot ist. Schnell geht da der Anschluss verloren, Neulinge finden gar nicht erst den Weg dorthin ...

Dabei ist im Konzept von Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) aus dem Vorjahr ausdrücklich die Rede von der Erwirtschaftung von Einnahmen über Projekte mit externen Partnern, um zum Beispiel Erntehelfer für die Obstbaustation mit ihren über 1000 Apfel-, diversen Birnen-, Kirsch- und Aprikosensorten finanzieren zu können.

Ohne die Hilfe gutwilliger Privatbetriebe wie Flora-Land Arnold Schöneiche gäbe es diese womöglich bald gar nicht mehr. "Auswahl von Sorten-Unterlagen, Veredlungsverfahren, Schauveredlung, Erstellen von Winter-Handveredlungen, Reiser-Theke" liest sich der Seminar-inhalt schnell ab im Programm.Doch wer schneidet die Unterlagen, die Hunderten Reiser, topft die für den Verkauf vorbereiteten Gehölze ein, versieht sie mit Etiketten, transportiert sie zum Ort des Geschehens, wenn die Stationsmitarbeiter bis auf zwei längst entlassen sind? Ganz zu schweigen von der Pflege der Anlagen. "In Vorbereitung des Seminars am 11. Februar in Schöneiche habe ich in Müncheberg rund 2000 Stück geschnitten", berichtet Carsten Kühn, der seit drei Jahren u. a. am Pomologischen Seminar Schwärzels teilnimmt und inzwischen bei Flora-Land Arnold beschäftigt ist.

Innerhalb der Initiativgruppe langjähriger Nutzer zum Erhalt der Obstbauversuchsstation hat der Berliner beispielsweise die zum Landeserntefest 2016 in Steinhöfel von der Gruppe mit Schwärzel neu gesetzten Obstbäumchen verschnitten. Dort, wo sich auch die älteste Obstbaumallee des Landes befindet, und natürlich in der Freizeit.

Mittels vielfältiger Initiativen unterstützt Diplom-Gartenbauingenieur Ulf Arnold mit seinem Betrieb Flora-Land Schöneiche den Obstsortengarten ebenso seit Jahren. Er sponserte zu den 50 Setzlingen aus dem kostbaren Müncheberger Sortengarten Pfähle, Erde, Rindenmulch zum Abdecken usw.

Er habe alte Obstsorten von der Müncheberger Anlage ins Sortiment aufgenommen und biete im Herbst auch dort geerntete Früchte an, berichtet Arnold im Gespräch. Außerdem bringen auf seine Bitte hin Kunden altes Potenzial aus ihren Gärten mit, das auf neue Unterlagen veredelt werden kann. Zu den Flora-Land-Apfel- und Obsttagen von Bürgern mitgebrachte Früchte bestimmt der "Apfelpapst" später.

Werde aber die Landesstation weiter so ausgehungert, gehe sie trotz aller Anstrengungen den Bach hinunter, befürchtet Arnold. Was für eine Gen-Reserve mit hunderten alten Sorten ginge da mit Blick auf Klimaveränderungen und Welternährung verloren! Am Beispiel des Gravensteiners, von 1669 an veredelter Apfel, betont er überdies den kulturhistorischen Wert des Sortengartens. "Das alles geschieht zu einer Zeit, in der man sich um jedes alte Gutshaus kümmert und Streuobstwiesen unter Schutz stellt", registriert Arnold nicht ohne Bitterkeit. Dabei könne der Müncheberger Gen-Pool nicht einfach in einer Schublade aufbewahrt werden, sagt der Fachmann. "Es muss an lebendigem Material gearbeitet werden."

Wie aber solle das ohne deckende Grundausstattung an Personal und Mitteln gehen?, fragt sich Arnold mit Blick auf ausstehende Pflege- und Bewirtschaftung der 32 Hektar großen Anlage ebenso wie andere. Die Pflege sei zwar ausgeschrieben worden, doch welcher Obstbauer oder Garten- und Landschaftsbaubetrieb würde diese Dienstleistung zum optimalen Zeitpunkt erbringen, bevor er an die eigenen Bäume denkt?

Münchebergs obstgenetische Ressourcen seien Daseinsvorsorge für die Menschheit, sagen die Akteure. Politiker könnten sich damit schmücken, dieses Brandenburger Tafelsilber zu putzen, statt es schwarz anlaufen zu lassen - als krisensicheren Schatz. Im Kleinen tun es all jene, die privat bis aus Thüringen wie Heike Buschke zum Veredlungsseminar kamen: um eine nicht handelsübliche Obstsorte im Garten zu haben, Antwort auf Einzelfallfragen zu erhalten oder die uralte Quittensorte aus Mutters Garten auf eine junge Unterlage veredelt zu bekommen.

Nächster Termin in Müncheberg: Schnittseminar am 11. März, 9 bis 12 Uhr; Info über www.lelf.brandenburg.de