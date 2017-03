Barnimer warten auf Moped mit 15

artikel-ansicht/dg/0/

Nachdem die Zeitungen vermeldet hatten, in Brandenburg solle die DDR-Altersgrenze für den Mopedführerschein zurückkehren, liefen in der Eberswalder Fahrschule Witte die Drähte heiß. Nein, noch gilt das Ganze nicht, musste Aileen Krüger dort am Telefon erklären. Die Ausbilderin ist Dritte Vorsitzende im Brandenburgischen Fahrlehrerverband und rechnet mit einem Anstieg der Schülerzahlen, wenn das Vorhaben startet. "Als der Autoführerschein mit 17 kam, hatte der AM einen Einbruch erlebt", sagt sie. AM umfasst die Erlaubnis für zweirädrige Kleinkrafträder. Statt mit 16 nur aufs Moped zu dürfen, warten die meisten lieber ein Jahr und machen dann die Klasse B. Den Pkw dürfen sie dann zwar bis zum 18. Geburtstag nur mit Begleitperson lenken, fürs Kraftrad aber gilt das nicht.

Aus Sicht der Fahrlehrerin und des Verbands eine durchaus fragwürdige Regelung. "Die Schüler werden im Auto ausgebildet, das natürlich ganz andere Fahreigenschaften als ein Moped oder Motorrad hat", sagt Aileen Krüger. Die Prüflinge hätten außerdem keine Ahnung von Schutzkleidung. "Wenn wir wissen, dass unsere Schüler später mit dem Moped unterwegs sind, bieten wir noch mal eine Sicherheitsschulung an."

Wer vor dem Pkw-Führerschein schon mit 15 seinen AM gemacht hat, dürfte in Sachen Sicherheit fitter sein. In punkto Verkehrsregeln und Fahrerfahrung brächte die Neuregelung Vorteile mit sich. Dieser Überzeugung ist Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Straßenverkehrsbehörde. Er begrüßt eine mögliche Einführung der Fahrerlaubnisklasse AM15. "Die frühzeitigen Fahrerfahrungen wirken sich erfahrungsgemäß auch auf das übrige Verkehrsverhalten, zu Fuß und mit dem Fahrrad, positiv aus", erklärt er über die Pressestelle des Landkreises. Jugendliche würden Verkehrsregeln, Verkehrszeichen, das typische Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer und somit ein verbessertes Gefahrenbewusstsein für alltägliche Situationen im Straßenverkehr lernen. Die ohnehin schon positive Entwicklung der Verkehrsunfälle im Bereich der jungen Fahrer könnte sich mit der Klasse AM15 weiterhin fortsetzten, meint Kerlikofsky.

Darüber hinaus erhöhe der Moped-Führerschein die Mobilität der Jugendlichen, vor allem im ländlichen Raum. Das bedeute auch eine Entlastung für die Eltern. Außerdem werde das Verantwortungsbewusstsein gestärkt.

Wie beliebt der Führerschein in den vergangenen Jahren bei jungen Barnimern war, wird im Kreis nicht erfasst. Und auch die weiterführenden Schulen haben die 16-Jährigen, die morgens mit dem Zweirad anreisen, nur selten im Blick. Viele zählen auch im Sommer nur wenige Mopeds auf dem Parkplatz. Eine Ausnahme scheint das Gymnasium Finow mit dem Beruflichen Gymnasium des OberstufenzentrumsII direkt nebenan zu sein. "In den warmen Monaten stehen hier 20 bis 30 Mopeds", sagt Direktor Hartmut Mahling. Er erinnert sich noch an seine erste Maschine, die er, wie in der DDR üblich, mit 15 fahren durfte: eine Simson Habicht.

Möglicherweise müssen die alten Krafträder reaktiviert werden, wenn die Herabsetzung des Mindestalters kommt und die Nachfrage nach Mopeds steigt. Im April könnte es so weit sein. Dann soll eine entsprechende Verordnung des Bundesverkehrsministeriums in Brandenburg wirksam werden. Damit rechnet das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke. Die Regelung gilt dann zunächst für ein Jahr, soll nach Auswertung der wissenschaftlichen Begleitung aber dauerhaft eingeführt werden. Gut möglich also, dass auch die Drähte der Barnimer Fahrschulen in einem Monat wieder heißlaufen. 36 Fahrschulen in 43 Geschäftsräumen gibt es im Landkreis. 28 davon bieten eine Zweiradausbildung an.