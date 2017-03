Telekom tauscht Masten für Telefonleitung aus

artikel-ansicht/dg/0/

Bahrensdorf (MOZ) Derzeit wechseln Mitarbeiter der Frankfurter Firma RE-TNT zwischen Bahrensdorf und Kummerow die Holzmasten der Telekom aus. Hintergrund ist, dass die Füße der alten Masten, die 2010 gestellt wurden, im Boden verfault sind. Weil sich die Leitung an der Kreisstraße jedoch in einem Sumpfgebiet befindet, fault das Holz relativ schnell. Bei den Arbeiten kommen Baum-Steigeisen zum Einsatz. Damit kraxelt Stephan Badaschko behende bis an die Spitze. Oben angekommen, wird die Leitung von der alten Führungsrolle in die neue eingeklinkt. Der Vorgang des Masttausches dauert nur wenige Minuten.