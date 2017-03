Werbetrommel für Musik gerührt

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Die Werbetrommel für Instrumente und Gesang rührten am Montagvormittag die Dozenten der Kreismusikschule Oberhavel am Granseer Strittmatter-Gymnasium. Bei einer Session stellten sie sich den Schülern vor und waren mit Pop- und Jazztiteln im Foyer zu hören.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557486/