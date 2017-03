Jähn-Grundschule präsentiert sich in Kulturfabrik

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Einen leichten Stand hat die Sigmund-Jähn-Grundschule nicht. Im Plattenbaugebiet in Fürstenwalde Nord gelegen, mit hohem Migrantenkinder-Anteil, ist die Schule bei vielen Eltern nicht erste Wahl. Beim Tag der offenen Tür wurden unlängst nur zwölf künftige Erstklässler angemeldet. "Ich war schockiert. Das ist unakzeptabel", sagt Schulleiterin Ines Tesch. "Die Schule hat das gleiche Potenzial wie die anderen", findet SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter, die eine Patenklasse in der Einrichtung hat.

Am Montagnachmittag zeigten Schüler und Lehrer, was sie drauf haben. Elisabeth Alter hatte sie zu ihrem "Dachetagengespräch" in die Fürstenwalder Kulturfabrik eingeladen. Die Stühle reichten kaum. Mehr als 100 Kinder, Lehrer, Eltern und Gäste saßen dicht gedrängt vor der Bühne.

17 Arbeitsgemeinschaften gibt es an der Schule. Die AG Schülerradio gehört dazu. Einmal in der Woche geht sie unter Leitung von Lars Jungbluth auf Sendung - am Montag übernahm sie die Moderation. Musiklehrer Hendrik Hagemann trommelte mit seiner AG Schlagzeug und trat mit den "Kids on Drums" auf. Stephan Gesk, der die Willkommensklasse leitet, zeigte mit einigen Schülern das Stück "Wir wollen Deutsch lernen". Mit Ballspielen, Supermarkt-Besuchen und viel Lob bringt er Ausländerkindern Deutsch bei.

"Die ausländischen Kinder haben eine hohe Lernmotivation", sagt Ines Tesch. "Sie wollen sich integrieren." Die Gefahr, dass die Ausländerkinder das Niveau des Unterrichts senken, gebe es nicht, betonte die Schulleiterin. "Teilweise werden fünf verschiedene Aufgaben in einer Klasse gestellt, so dass jedes Kind zum Ziel kommt", erklärte sie.

Auf der Bühne zeigte die Theater-AG derweil, wie schnell Kinder unterschätzt werden können. Im Musical "Die goldene Gans" fand der "Dummling" am Ende nicht nur die "goldene Gans" - sondern bekam sogar die Prinzessin zur Frau. Das Publikum applaudierte. "Man kann gute Einblicke gewinnen und man merkt, dass die Kinder Spaß haben", sagte Alina Schniedler, deren Neffe in die Jähn-Grundschule geht. Seit dem Tag der offenen Tür sind einige Wochen vergangenen. "Mittlerweile haben wir 48 Anmeldungen und können wieder zwei erste Klassen aufmachen", sagt Ines Tesch.