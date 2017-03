Frühlingskonzert in der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557493/

Es wird Frühling. Der Winter schwächelt. Rotkehlchen trillern. Nachtigallen singen seufzend. Amseln schmettern tackernde Akkorde. Kohlmeisen piepsen ihr launiges "Tita-tita-tii". Die meisten Stadtmenschen freut es, wenn die Natur so prachtvoll klingt. Empfindsamere Naturen dagegen stört der lauter werdende Lärm am frühen Morgen schon.

Rotraut Gille vom Nabu-Regionalverband Schwedt liebt das Vogelgezwitscher in städtischen Parks wie Monplaisir oder Heinrichslust sowie in ihrem Garten, wo auch die Krokusse sprießen und der Star im Astloch brütet. "Was wäre die Stadt ohne Vogelgesang, Bienen- oder Hummelsummen", fragt sie und gibt die Antwort: "Sie wäre trostlos leer!"

145 Vogelarten sind aus dem benachbarten Nationalpark bekannt. Um 100 fallen Rotraut Gille auf Anhieb ein, die regelmäßig im Stadtgebiet gesichtet werden - von Amsel, Meisen und Finken über Gimpel, Goldammer, Kleiber, Rotkehlchen, Mehlschwalbe, Sperlinge und Stieglitz bis zum Zaunkönig. Bachstelze, Gartengrasmücke, Garten- und Hausrotschwanz sowie Mönchsgrasmücke sind als Zugvögel in der Nationalparkstadt quasi Sommergäste. Hinzu kommen noch die selten oder ganz selten zu beobachtenden Vögel wie Dohle, Rotmilan, Schwarzstorch, Seeadler, Turmfalke, Waldkauz, Waldohreule, Wiedehopf, Wendehals, Ziegenmelker.

Diese Vielfalt sei auch der Stadtpolitik zu verdanken, versichert Rotraut Gille. Die Stadt ist Mitglied im Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt. Sie unterstützt die Arbeit der Natur- und Vogelschützer. Für die auf der Liste bedrohter Arten stehenden Dohlen sind Nistkästen in einer Kirche installiert worden. Ebenso wie für Turmfalken an mehreren Stellen in der Stadt. Der Bestand an Mauerseglern konnte in Schwedt erhalten werden, weil mit den Schwedter Wohnungsbaugesellschaften relativ früh vereinbart worden ist, dass bei der Plattenbausanierung Spalten als Einfluglöcher für Mauersegler erhalten bleiben. Bundesweit ist dessen Zahl stark rückläufig. Am Haus der Bildung und Technologie in Schwedt sind auf der Rückseite zwei Fensterfronten mit Nistkästen für Mauersegler installiert worden. Das erste Paar brütete dort vor drei bis vier Jahren. Jüngst gab es schon drei Brutpaare, die sieben Junge aufzogen.

Um den Vögeln im Stadtgebiet natürliche Nahrungsquellen zu erhalten, verzichtet die Stadt auf das Ausbringen von Pestiziden auf Grünflächen. Eines der jüngeren Nabu-Projekte ist die Wildbienenwiese, wo erst spät gemäht wird. Bunte Meter gibt es auch für Stieglitze. Ausgezeichnet vom Nabu-Präsidenten Olaf Tschimpe.

"Jeder kann mithelfen, Lebensräume für Vögel zu erhalten", wirbt Rotraut Gille unermüdlich um Verbündete. Kleingärtner könnten alte Bäume, Baumgruppen mit Bruthöhlen für Meisen und Stare erhalten sowie Grünflächen vielfältig gestalten. Sämereien, Beeren und Insekten sind Nahrungsquellen. In dichten Heckengestrüppen fühlen sich Zeisig, Bluthänfling und Klappergrasmücke wohl. Bunte Wildblumenwiesen locken von Frühjahr bis Herbst Insekten an. Empfehlenswert dafür sind Natternkopf, Wilde Malve, Ochsenzunge, Disteln. An Königskerzen und Nachtkerzen finden sich 90 verschiedene Insektenarten. Efeu und Wilder Wein bilden Insekten- und Vogelweiden.

Aber nicht nur das Futterangebot verändert die Vogelwelt in der Stadt. Auch der Lärm. Nachtigallen singen in einer lärmintensiven Umgebung lauter. Am Wochenende trällern sie leiser als an Werktagen. Werktags zur Hauptverkehrszeit in den Städten am lautesten, sagen Forscher. Großstadtvögel, so fand ein Ornithologe vom Max-Planck-Institut heraus, schaffen gelegentlich im Schwarm Geräuschkulissen wie ein Presslufthammer.

Rauscht ein geräuschvoller Lkw vorbei, singen die Kohl-meisen an viel befahrenen Straßen besonders hoch und laut. Sie verhalten sich wie Menschen auf ohrenbetäubenden Partys. Eine denkbare Erklärung dafür ist, dass sich ein höherer Gesang besser vom tieffrequenten Straßenlärm abhebt.

Kohlmeisen gelten da als Überlebenskünstler im "städtischen Verkehrs-Dschungel". Weniger anpassungsfähigen Arten droht dagegen offenbar das Aus. Zu den Verlierern zählt der Spatz, weil er angeblich nicht in der Lage ist, höher zu singen. Sein Werben um die Weibchen ersäuft oft im Verkehrslärm.

In Schwedt, so hat Rotraut Gille beobachtet, geht die Zahl der Spatzen seit Jahren zurück. In Deutschland sanken die Bestände innerhalb der letzten 20 Jahre je nach Region um bis zu 60 Prozent. Rotkehlchen setzen weniger auf die Kraft ihrer Stimme. Sie weichen in Städten auf ruhigere Nachtstunden aus, wie englische Wissenschaftler erkundeten. Allerdings belastet das Nachtsingen die Tiere, da sie weniger schlafen und dadurch einen gesteigerten Stoffwechsel haben. Tauben dagegen haben angeblich weniger Probleme mit Stadtlärm, weil sie ihre Weibchen mit Balzflügen umgarnen.

Der Stadtlärm droht die Vielfalt der Singvogelwelt auf lange Sicht einzuschränken. So wie Lebensmittel-Filialen und Fastfood-Ketten viele Stadtbilder prägen, könnten in nicht allzu ferner Zukunft auch nur noch die durchsetzungsfähigsten Singvogelarten das städtische Frühlingskonzert bestreiten.