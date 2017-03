Ansturm auf die Bibliotheken

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Schöneiche/Woltersdorf (MOZ) Für manch einen wirken sie aus der Zeit gefallen: Bibliotheken. Doch am Berliner Rand können sich die Häuser über mangelnden Zulauf nicht beschweren. Vor allem in Schöneiche läuft es rund, seitdem die dortige Bibliothek 2013 ihr neues Domizil bezog.

Zwischen der Storchenschule und der Kultourkate in der Dorfaue liegen nur ein paar hundert Meter. Und doch sind es Welten, die beide Gebäude trennen - zumindest dann, wenn man diese Aussage auf die Entwicklung der Schöneicher Bibliothek bezieht. "Seit wir von der Schule in die Kultourkate umgezogen sind, ist die Zahl der Entleihungen kontinuierlich gestiegen", sagt Bibliotheksleiterin Annett Dreher. Wurden 2015 noch 40 955 Entleihungen von Büchern, CDs, Zeitschriften und weiteren Medien registriert, waren es im Jahr darauf bereits 48 803. Ein Plus von fast 20 Prozent. Dazu beigetragen haben vor allem die Bereiche Belletristik für Erwachsene und Printmedien für Kinder und Jugendliche mit 2000 beziehungsweise 3000 Entleihungen mehr. Viele der erwachsenen Bibliotheksnutzer seien im Außendienst tätig. "Die kommen wenig zum Lesen, holen sich eher mal ein Hörbuch auf CD", erklärt sie. Der Bestand sei deshalb ausgebaut worden.

Als Gründe für den anhaltenden Aufschwung nennt Annett Dreher neben der Qualität des Bestandes auch die Räumlichkeiten. Außerdem habe es 2016 mehr Öffnungsstunden gegeben, weil Feiertage auf Wochenenden fielen. "Wie gut wir frequentiert werden, hängt aber auch vom Engagement anderer Menschen ab", sagt sie. Zum Beispiel von Hort-Erzieherinnen, die das Haus während der Öffnungszeiten mit ihren Gruppen besuchen kommen - was dann wiederum zu einem Anstieg der Ausleihen führt. 16 200 Medien hatte die Bibliothek Stand Ende 2016 in ihrem Bestand. Ihre mehr als 1400 Nutzer können außerdem auf 5851 digitale Medien über das von sieben großen Bibliotheken aus dem Kreis organisierte Verbundsystem ausleihen.

Es sind genau dieselben digitalen Medien, die auch den Erkneraner Lesern zur Verfügung stehen. Den Leser-Aufschwung, von dem Annett Dreher berichtet, hatte Christina Baschin, die Leiterin der Stadtbibliothek im Erkneraner Rathaus, seinerzeit auch, als die Bibliothek 2004 aus einem Provisorium in ihr heutiges Domizil zog. "Irgendwann stößt so etwas an seine Grenzen", ist ihre Erfahrung.

Aber auch in Erkner hat sich die Zahl der Entleihungen im Jahresvergleich von 2016 zu 2015 erhöht - von 46 288 auf 50 803, zehn Prozent mehr. Christina Baschin schreibt das vor allem einer besseren Besetzung der Bibliothek nach längerer Krankheit zu. Mit ihrer Kollegin Ines Fraundorf - beide sind Diplom-Bibliothekarinnen - hat Christina Baschin ein mehr als 50-seitiges Konzept für ihre Bibliothek ausgearbeitet, zu dem voriges Jahr 25 Einführungen in die Benutzung gehörten, außerdem 34 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Zu den großen Zielen gehört es, jedes Schulkind in Erkner mit der grundlegenden Funktionsweise und den Aufgaben einer Bibliothek bekannt zu machen. "Bis zum 10. Lebensjahr muss das mit dem Lesen geklappt haben, sonst wird es nichts mehr", sagt Christina Baschin. Sie pflegt die - räumlich längst zu kleine - Bibliothek als Nische der Begegnung, in der sich auch Mütter mit Kita-Kindern zum Schmökern treffen und andere das kostenlose W-Lan nutzen wollen.

Von dergleichen kann Heidemarie Brauer nur träumen. Die Rentnerin aus Woltersdorf betreibt in ihrem Ort, in dem die Gemeindebibliothek in den 1990er-Jahren geschlossen wurde, seit 2012 in der Alten Schule eine Ausleihe mit gespendeten Büchern - ehrenamtlich. Mittwochs von 9 bis 12 Uhr können dort Bücher gratis entliehen werden. "Die Älteren kommen fleißig", sagt Heidemarie Brauer.