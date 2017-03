Tagespflege "Knuddel" feiert 10. Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Spielzeug-Autos, Steckerspiele, Gutscheine und für jedes Kind ein Portemonnaie - für Philipp, Polly, Enno und Emilia gab es am Montag Geschenke. Die Kinder gehen in die Tagespflege "Knuddel" in der Puschkinstraße in Fürstenwalde. Die Einrichtung gibt es seit zehn Jahren. "Ich bin immer ausgebucht", sagt Leiterin Birgit Svoboda. Die 55-Jährige begann ihre Laufbahn in der Kita "Anne Frank", wechselte später in eine private Kita, wurde arbeitslos - und richtete sich dann im Gartenhaus ihre Tagespflege ein.